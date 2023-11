Preşedintele Javier Tebas a demisionat din fruntea La Liga, dar spune că va candida din nou

Preşedintele Ligii spaniole de fotbal, Javier Tebas, şi-a anunţat miercuri demisia din funcţie, deşi mandatul său se termina peste o lună, însă a anunţat că va candida din nou, la o dată ce va fi stabilită ulterior, scrie AFP, potrivit Agerpres.

"Acum câteva minute mi-am prezentat demisia din funcţia de preşedinte al Ligii (LaLiga) înainte de încheierea mandatului meu, care ar fi avut loc pe 23 decembrie. Va avea loc un nou proces electoral, la o dată ce va fi stabilită ulterior, unde voi candida din nou", a spus Tebas pe contul său oficial X (fostul Twitter). "Prin urmare, voi cere aprobarea şi încrederea cluburilor pentru a face faţă provocărilor cu care ne confruntăm", a adăugat el.

"Demisia lui Javier Tebas marchează începutul unui proces, odată cu constituirea miercuri seara a unei Comisii Electorale responsabilă de organizarea viitorului scrutin", a indicat La Liga.

Javier Tebas, în vârstă de 61 de ani, este în prezent singurul candidat la propria succesiune şi aspiră la un al patrulea mandat consecutiv în fruntea entităţii sportive pe care o conduce din 2013.

În aşteptarea alegerilor, LaLiga va fi condusă de vicepreşedinţii Miguel Angel Gil Marin (Atletico Madrid) şi Quico Catalin (Levante).

Luna trecută, Javier Tebas considera inteligenţa artificială (IA) ca un factor esenţial în creşterea competitivităţii sub toate aspectele, atât la nivel sportiv, cât şi la nivel de industrie, prin stabilirea programului meciurilor şi dejucarea tentativelor de manipulare şi de piraterie.

''Este un element esenţial pentru a fi o ligă competitivă în toate aspectele; în sport şi ca industrie. Folosim AI pentru a stabili orele de meci, pentru a detecta pariuri neregulate sau meciuri trucate şi în lupta împotriva pirateriei; cu trei programe care folosesc inteligenţa artificială pentru a urmări diferitele IP-uri de la care semnalul este piratat. Inteligenţa artificială ne face mai eficienţi. Am început în 2014 să investim în tehnologie. Am călătorit în Statele Unite pentru a vedea unde merge lumea tehnologiei. Am investit foarte mult în tehnologie şi în această călătorie am lucrat cu AI înainte de boom-ul ChatGPT, care a popularizat unele utilizări ale AI'', spunea Tebas.

În plus, Tebas a explicat că lucrează pentru aplicarea tehnologiei ChatGPT în La Liga atunci când vine vorba de citirea ''zecilor de mii'' de documente ale acesteia şi de accesarea mai rapidă a anumitor date: ''Asta ne ajută să ştim câţi urmăritori avem pe Facebook, care sunt din Mozambic sau India, de exemplu. Dacă aveţi ChatGPT integrat, veţi avea aceste date instantaneu''.