VIDEO Președintele Poloniei, mesaj de susținere: Lumea liberă are chipul Ucrainei

Președintele polonez a transmis un mesaj de susținere puternică pentru Ucraina în timpul primului discurs personal al unui lider străin în fața parlamentului de la Kiev de la începutul invaziei rusești, relatează BBC.

În timpul discursului său de duminică, Andrzej Duda a mulțumit Ucrainei pentru că a apărat Europa împotriva a ceea ce el a numit "imperialismul rusesc".

"Lumea liberă", a spus el, "are chipul Ucrainei". Duda a declarat că recentele apeluri adresate Kievului de a negocia cu președintele Putin, și chiar de a ceda la unele dintre cererile acestuia, sunt îngrijorătoare. Nicio decizie cu privire la viitorul vostru nu va fi luată fără voi, a spus el.

Polonia a fost unul dintre cei mai fermi susținători ai Ucrainei, primind milioane de refugiați care fug de lupte și trimițând tancuri și lansatoare de rachete armatei ucrainene.

Duda, care a fost ovaționat în picioare după discursul său, a declarat că Polonia va face tot ce îi stă în putință pentru a ajuta Ucraina să adere la Uniunea Europeană.

“Dear Ukrainians, your relatives — wives, parents, children — who were forced to leave for Poland, are not refugees in our country, they are our guests,” said Polish President Duda.



Ukrainians will never forget everything that Poland has been doing for us.pic.twitter.com/jxojvNn1QC