Președintele SUA, semnal către lume: 'Trebuie să eliminăm inechitățile care contribuie la violența împotriva persoanelor LGBTQI+. Nu putem tolera ura!'

Preşedintele american, Joe Biden, a declarat că americanii nu pot şi nu trebuie să tolereze ura, după ce cinci persoane au fost ucise şi alte 18 au fost rănite, în timpul unui atac armat la un club de noapte pentru homosexuali, din statul Colorado. Biden a subliniat că, deşi motivul atacului nu este clar, deocamdată, violenţele împotriva membrilor comunităţii LGBT trebuie să fie eradicate.

„Trebuie să abordăm epidemia de sănătate publică a violenței cu armele sub toate formele. Am semnat cea mai importantă lege privind siguranța armelor din aproape trei decenii, dar trebuie să facem mai mult. Și trebuie să eliminăm inechitățile care contribuie la violența împotriva persoanelor LGBTQI+. Nu putem tolera ura”, a spus Biden, pe Twitter.

„Jill și cu mine ne rugăm pentru familiile celor cinci oameni uciși în Colorado și pentru cei răniți în acest atac fără sens. Deși niciun motiv al acestui atac nu este încă clar, știm că violența cu armele are un impact deosebit asupra comunităților LGBTQI+ din țara noastră”, a mai punctat Biden.

Poliţia a anunţat că un suspect în vârstă de 22 de ani se află în arest, informează Rador.

