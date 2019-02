Prima cântăreață de operă din Groenlanda a murit la doar 39 de ani

Ida Heinrich, prima artistă clasică din Groenlanda devenită cântăreaţă de operă, a murit vineri la 39 de ani în urma unui cancer, au anunţat mass-media locale citate sâmbătă de AFP preluată de Agerpres.

"Este o icoană a muzicii ceea ce am pierdut noi astăzi", a declarat directorul de orchestră Per Rosing la postul de televiziune şi radio public KNR."Ea a deschis calea pentru numeroşi cântăreţi (...) nu există o tradiţie de muzică clasică în Groenlanda, însă ea le-a deschis gustul compatrioţilor săi", a precizat Per Rosing.Ida Heinrich a cântat mai ales pe scenele din Groenlanda şi Danemarca. Ea a făcut de asemenea parte din corul de cântăreţe care o acompaniază pe reputata solistă islandeză Björk.Groenlanda, vasta insulă arctică, este un teritoriu autonom al regatului danez.Dintre cei 56.000 de locuitori, aproximativ 12% sunt danezi, restul de 88% fiind inuiţi, băştinaşii insulei. O treime din populaţie trăieşte în Nuuk, cel mai mare oraş şi capitală.