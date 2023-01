Prima demisie legată de Cazul Bode. Radu Carp, membru în Comisia de doctorat a demisionat din CNATDCU: Eu dorm liniștit

Fost coleg de partid cu Lucian Bode și membru în comisia de la Universitatea Babeș Bolyai care i-a validat teza de doctorat a ministrului de Interne cu magna cum laudae, Radu Carp a demisionat din CNATDCU unde era membru al Comisiei de ştiinţe politice, studii de securitate, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică.

Decizia a fost luată după ce în Consiliul Facultății de Științe Politice a Universității București i s-a cerut demisia din CNATDCU de către colegii săi.

„Mi s-a cerut demisia din Comisia CNATDCU din cauza situației cu Bode. Eu am precizat că vreau să-mi dau demisia de multă vreme, dar nu pentru acest motiv pentru că eu dorm liniștit după chestiunea asta cu Bode. Da, îmi reproșez într-adevăr că trebuie să fiu mai atent la unele citări și să le sesizez, să le pun acolo în referat, dar eu dorm liniștit știind că mi-am îndeplinit atribuțiile pe care le-am avut. Într-adevăr îmi reproșez dar nu este o culpă uriașă. Și toți membrii comisiei dorm liniștiti pentru că noi am făcut ce trebuia să facem (...)

Alții nu pot să doarmă liniștiți. (...) responsabilitatea acordării acelui titlu îi aparține doamnei Andronescu care a semnat acel titlu, comisiei de la minister CNATDCU care a recomandat, panelului care a avut la dispoziție toate elementele, acolo este responsabilitatea nu UBB conferă oferă titluri, doar recomandă.”, a declarat Radu Carp pentru HotNews.ro.

Carp a ținut să precizeze că principalul motiv pentru care demisionează este ca urmare a faptului „că se vor pune mari presiuni pe CNATDCU și nu vrea „să se interpreteze cumva”. „Nu are nicio legătură cu chestiunea domnului Bode din contra, nu vreau să se creeze comentarii și discuții că s-ar încerca ca în comisia CNATDCU să se stopeze acțiunea(...)

Demisia mea din CNATDCU se datorează faptului că instituția funcționează defectuos, nu există un cadru juridic care să ne protejeze pe noi ca membrii și în fața a ceea ce urmează sau în fața unor acuzații noi nu avem niciun fel de protecție”, a subliniat Carp.

Mai departe, profesorul explică că membrii comisiei nu au avut la dispoziție „un raport de similitudini”.

„Noi nu am avut la dispozitie un ghid de redactare a lucrărilor pentru că el nu exista în așa fel încât comisia nu a putut să verifice toate trimiterile bibliografice și nici să se raporteze la modul de citare din moment ce nu exista un standard care să fi fost pus la dispoziție. Singurul lucru care s-a pus la dispoziție a fost declarația conducătorului de doctorat care a spus clar că procentul este sub procentul admis la Universitatea Babeș Bolyai, sub 30%”, a explicat profesorul.

Radu Carp este unul dintre profesorii universitari care au lăudat teza lui Lucian Bode, a scris edupedu.ro.

Prof. univ. dr. Radu Carp este director al Departamentului de Politici Publice, Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate, Facultatea de Ştiinţe Politice de la Universitatea din București, membru în consiliul de administrație al TVR propus de PNL.

Comisia de etică de la Babeș-Bolyai: „Teza este profund viciată”

Comisia de etică a Universității Babeș-Bolyai a analizat teza de doctorat a ministrului de Interne, Lucian Bode, și a ajuns la concluzia că „suspiciunile de plagiat se confirmă în marea lor majoritate”, iar „abaterile etice constatate sunt suficient de importante pentru a concluziona că teza este profund viciată”.

Comisia de Etică îi cere lui Bode corecturi la teză și retragerea cărții publicate pe baza tezei. De asemenea, sesizează CNATDCU/Consiliul Național de Etică a Cercetării „pentru demersuri suplimentare, în condițiile legii”.

Lucian Bode nu demisionează după decizia de plagiat: Voi merge înainte, în instanță, pentru că e singura cale corectă. Regret că UBB a dat curs unor presiuni

Reacția Emiliei Șercan după ce UBB a confirmat că Lucian Bode a plagiat o cincime din lucrarea de doctorat

Liberalii sunt instruiți de partid să o atace pe jurnalista Emilia Șercan. Punctajul PNL cu „mesajele-cheie” privind teza de doctorat a lui Lucian Bode

„Comisia de etică a UBB a adoptat în data de 09.01.2023 Hotărârea Nr. 1 din 2023 ca urmare a autosesizării în urma unor noi informații cu privire la suspiciuni de plagiat în teza de doctorat a Dl. Lucian Bode. Concluzia analizei este că suspiciunile de plagiat se confirmă în marea lor majoritate. În lipsa posibilității legale de a aplica sancțiuni disciplinare unei persoane care nu este membru al comunității academice, Comisia ii solicită corecturi la teză și retragerea cărții publicate pe baza tezei, și se vor sesiza consiliile naționale (CNATDCU/Consiliul Național de Etică a Cercetării) pentru demersuri suplimentare, în condițiile legii”, se arată într-un comunicat al Comisiei de Etică a UBB.

Comisia s-a autosesizat după ce PressOne, sub semnătura jurnalistei Emilia Șercan, a publicat o analiză potrivit căreia teza de doctorat a ministrului de Interne Lucian Bode conține cel puțin 18,5% text plagiat, dar și 6 ilustrații complet plagiate, iar alte 30 citate incorect. Inițial, Comisia de etică nu a verificat toată teza de doctorat a ministrului de Interne, Lucian Bode, ci doar fragmentele care au fost reclamate ca fiind plagiat, constatând că fragmentele identificate ca având o problemă de tip plagiat reprezintă aproximativ 1923 de cuvinte din 65.000 cuvinte ale tezei (2.95%).

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a dat în judecată, pe 5 ianuarie, Comisia de Etică a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (UBB).