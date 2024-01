Prima expoziţie temporară din acest an la Muzeul Naţional Brukenthal se va deschide în 9 ianuarie

Expoziţia „Jocuri de putere” a artistului Adrian Stoleriu, profesor universitar şi decan al Facultăţii de Arte şi Design din cadrul Universităţii Naţionale de Arte „George Enescu” din Iaşi, va fi deschisă la Muzeul Naţional Brukenthal în 9 ianuarie. Curator este dr. Alexandru Constantin Chituţă, potrivit news.ro.

Prin intermediul lucrărilor sale din acest ciclu, artistul Adrian Stoleriu ridică o problemă actuală care are la bază nu doar o reacţie personală a autorului, ci o reacţie colectivă faţă de unele dintre cele mai stringente problematici ale lumii contemporane. Războiul din Ucraina este la graniţă, jocurile de putere pentru alegerile numeroase din acest an sunt în toi, pe toate palierele, luarea puterii şi a conducerii unor instituţii se regăseşte în toate societăţile şi elitele. Napoleon afirma că „Orice putere corupe, iar puterea absolută corupe absolut” şi continuă spunând că „puterea este o amantă. Am lucrat din greu să o cuceresc pentru a-i permite altcuiva să mi-o ia”.

Ideea centrală a proiectului expoziţional porneşte de la o sugestivă metaforă în care animalul se substituie omului şi intereselor sale ierarhice. Se creează astfel o imagine complexă a unei lumi distopice, inspirate în parte şi din celebra nuvelă a lui George Orwell, „Ferma animalelor”, punând de data aceasta accentul pe problematicile lumii contemporane, dominate în mare măsură de stări şi fenomene acute, precum incertitudinea, frica, manipularea, poluarea, încălzirea globală, lupta continuă pentru resurse, globalizarea ş.a, care tind să influenţeze în mod drastic percepţia omului asupra mediului în care trăieşte. Animalele reprezentate în lucrările de pictură şi desen ale acestui proiect expoziţional, unele inspirate direct, dar subtil, din creaţiile unor mari artişti ai trecutului, şi apoi reintegrate în contexte contemporane contrariante, devin astfel o emblemă a umanităţii degradate, capabile să recurgă la cele mai drastice forme de control şi manipulare, ajungând până la anihilarea totală.

Pornind de la aceste premise, expoziţia de faţă propune multiple chei de interpretare, trecute prin filtrul raţional şi sensibil al artistului aflat în postura unui observator obiectiv şi subiectiv deopotrivă, aflat în căutarea unor posibile răspunsuri şi soluţii referitoare la starea lumii în care trăieşte, cu toate problemele şi riscurile cu care aceasta se confruntă, inclusiv cu cel al autodistrugerii.

Expoziţia este o lecţie deschisă care ne învaţă diferite caractere dar ne prescrie şi antidotul. Ne arată şi ne învaţă cum ar trebui să fim în acest joc al puterii, potrivit textului curatorial.