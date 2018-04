Prima reacţie a lui Ionuţ Lupescu, după înfrângerea UMILITOARE de la alegerile FRF: Mesaj pentru Răzvan Burleanu

Ionuț Lupescu a demisionat de la UEFA pentru a fi președinte la FRF, dar a pierdut alegerile. Lupescu a convins doat 78 de oameni să voteze pentru el, în timp ce Răzvan Burleanu a avut 168 de voturi.

”Vreau să le mulţumesc în primul rând celor care m-au votat, dar şi celor care au avut o altă opţiune. Eu cred că a fost de datoria mea să vin şi să încerc să redresăm fotbalul, să putem să-l dezvoltăm. Eu sper ca în următorii patru ani să aveţi o dezvoltare aşa cum vă doriţi şi să aveţi performanţa pe care toată lumea o aşteaptă.

Era mult mai rău dacă nu aș fi încercat. Eu am vorbit cu toată lumea. Eu nu m-am afişat cu Liviu Dragnea. Am vorbit cu toţi cei din partidele politice. Cei din parlament trebuie să voteze pentru o legislaţie permisiv, iar oamenii din fotbal să nu mai aibă problemele pe care le-au avut. Dacă nu încercam, regretam toată viaţa. Oamenii au decis că nu e nevoie de mine şi nu e nicio problemă.

Mă aşteptam poate la mai mult, dar mă simt împlinit pentru că am oferit o alternativă fotbalului românesc şi aş fi regretat dacă nu aş fi făcut acest pas. Adunarea Generală a decis în acest fel, eu sper ca ei să dezvolte fotbalul românesc, să facă performanţă şi cred că suporterii vor fi foarte atenţi ce va fi în următorii ani. Eu amcrezut că sunt oameni care doresc dezvoltarea fotbalului, dars e pare că nu a fost chiar aşa. Din păcate, Burleanu a continuat cu jignirile, nu arată un respect lumii fotbalului în general.

Eu nu m-am afişat cu Liviu Dragnea, m-am văzut cu reprezentanţi ai partidelor politice pentru că fotbalul românesc este finanţat de autorităţi locale 90 la sută şi rolul unui preşedinte este să se bată pentru sport, pentru asta ai nevoie ca oamenii din Parlament să voteze o legislaţie, care să fie permisivă oamenilor care investesc în sport. Cred că dacă nu aş fi încercat, aş fi regretat toată viaţa. Am crezut că am destulă experienţă, dar dacă unii au considerat că nu e nevoie de mine, nu e problemă. Sper să fie bine în următorii patru ani. Sper să nu mai fie date mincinoase, trunchiate, îmi doresc ca fotbalul românesc să ajungă unde a fost o dată, dar asta depinde de cei care îl conduc şi de cei din Adunarea Generală. Deoacamdă, cred că fotbalul românesc nu are nevoie de ajutorul meu.”, a spus Ionuț Lupescu după ce a pierdut la scor alegerile.

În legătură cu faptul că l-a final Burleanu a spus: Chiar dacă nu a fost un fleac, i-am ciuruit, Lupescu a spus: "Cred că este lipsă de respect faţă de oamenii din fotbal, de Marcel Puşcaş şi faţă de ceilalţi, din păcate în România nu se apreciază respectul."

Întrebat dacă se întoarce la UEFA, el a răspuns: "Deocamdată mă duc până acasă".

