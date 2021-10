Primar USR, ATAC fără perdea la Florin Cîțu și Klaus Iohannis: 'Iubesc fondurile europene, fiindcă nu depinzi de niciun pușcăriaș ajuns premier'

Primarul USR al comunei Smârdan din Galați, Silviu Zinica, critică modalitatea de alocare a banilor de la Guvern. El afirmă că nu are nevoie de „firmiturile” de la Executiv, întrucât „iubește” fondurile europene, acestea oferindu-i libertatea de a nu depinde de vreun „pușcăriaș” ajuns premier, anunță Mediafax.

„Subliniez din start că postarea aceasta nu are menirea de a mă ajuta să mă plâng și că bugetul comunei Smârdan nu are nevoie de 'bunăvoința' unui prim-ministru despre care serviciile noastre secrete au uitat să ne spună că a condus rupt de beat o mașină în America. (...) Ironia sorții face ca acum aproape un an comuna Smârdan să fi primit la rectificare mirobolanta sumă de 10.000 de lei, acum, slavă Domnului, nu am primit nimic. Cât voi fi eu aici această comună nu se va îndoi pentru firimituri, căci pentru un buget local astfel de sume reprezintă firimituri și dacă va fi nevoie vom face chete locale, numai să nu ajungem să depindem de politicieni atât de depravați încât cred că România și românii pot fi cumpărați pe persoană fizică”, scrie pe Facebook Silviu Zinică.

El spune că, din fonduri europenea reușit să atragă o sumă de 80 de ori mai mare.

„De asta iubesc eu fondurile europene, fiindcă nu depinzi de niciun pușcăriaș ajuns prim-ministru ca să îți dezvolți comunitatea. Domnule prim-ministru demis Florin Cîţu o să fiu concis, sunteți cel mai penibil politician ajuns într-o astfel de demnitate iar astăzi v-ați dat singur măsura și valoarea acțiunilor dumneavoastră. Un libertarian reșapat care confundă bugetul României cu fondurile speculative, un liberal sh care crede că guvernează peste nevoile acestei țări ca peste banii de șpriț pe care i-a moștenit de acasă, un slugoi cotrocenist care crede că românii se împart în susținători ai echipei cîțștigătoare și români ce merită să sufere pentru orgoliul stupid cu care natura a avut proasta inspirație să vă înzestreze! Pentru prima oară, domnule prim-ministru Cîțu, ați reușit să vă plătiți datoriile. Nu cele din America căci știm amândoi că țeparii nu au niciodată regrete, ci datoriile politice și din păcate nu ați reușit să demonstrați nimic altceva decât că sunteți un Superman supermic”, adaugă edilul.

El îl critică și pe președintele Klaus Iohannis.

„Domnule președinte Klaus Iohannis pentru dumneavoastră nu am decât un singur mesaj:Trist dar adevărat, am plătit acum 6 ani un tun din oțel nemțesc și ne-a fost livrat zilele acestea un dulap făcut din surcele de lemn defrișat ilegal, undeva mai sus de Suceava. A fost nevoie de doar câteva luni de guvernare alături de USR ca masca sub care v-ați fofilat atâția ani să cadă dizgrațios.Ne-ați trimis la golf ca să uităm de foame, ați girat needucarea României, nu ați avut în minte decât cum să controlați prin servicii România, v-ați bătut joc de toate reformele dorite de poporul român iar astăzi, prin păpușa dumneavoastră, ne-ați arătat cât de președinte sunteți pentru toți românii. (...) Dacă se ajunge la procedura de suspendare, mărturisesc sincer că voi vota cu două mâini, dumneavoastră și toți pensații dumneavoastră trebuie să plecați acasă căci sunteți un cancer la fel de mare precum cancerele mai vechi ale acestei țări... Noapte bună, România! Te iubesc...”, încheie Zinică.