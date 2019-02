Primăria Capitalei reinventează legea şi refuză să dezvăluie informaţii de interes public. Miza: peste 1,4 milioane de lei

Primăria Municipiului București încalcă legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public prin refuzul de a răspunde unei solicitări transmise de STIRIPESURSE.RO. În joc este o sumă de peste 1,4 milioane de lei.

În solicitarea pe care am îndreptat-o biroului de presă de la Primăria Municipiului București solicitam următoarele informații despre petrecerea organizată de instituție de Revelion: locație, program, artiști, dar și „cu ce sume (în lei) vor fi plătiți fiecare artist sau trupă muzicală în parte”.

Pentru solicitarea emisă în data de 17 decembrie 2018 am primit un răspuns catalogat drept „parțial” de către Primăria municipiului București: ni se precizau artiștii, locația, programul dar nu și sumele alocate deoarece, potrivit acestora, nu se cunoșteau astfel de date la acea vreme (răspuns primit în data de 18 decembrie 2018).

Ulterior în luna ianuarie am primit un răspuns cu privire la suma alocată, dar nu sub forma în care am solicitat-o noi în cerere: cu ce sume (în lei) vor fi plătiți fiecare artist sau trupă muzicală în parte. Răspunsul primit în 30 ianuarie 2019 a fost unul vag în care se preciza suma totală alocată artiștilor: 1.441.960 lei (la care se adaugă TVA).

Motivul pentru care Primăria Municipiului București refuză să spună cât a alocat fiecărui artist în parte pare unul destul de ciudat: „Facem precizarea că nu va putem furniza în detaliu fiecare sumă alocată fiecărui artist sau trupă muzicală, pentru că, potrivit contractelor încheiate cu artiștii în cauză, această informație este confidențială”, se arată în răspunsul oferit de reprezentanții biroului de presă al Primăriei București.

Motivele invocate de Primăria București însă nu se susțin deoarece nu se regăsesc în legea care reglementează aflarea informațiilor de interes public și relația mass-media – instituții publice: pe noi ne interesau banii publici, banii bucureștenilor, nu banii personali ai angajaților primăriei sau secrete de stat.

Iată ce spune legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public în privința excepțiilor de la accesul liber la informații:

Art. 12.

(1) Se exceptează de la accesul liber al cetățenilor, prevăzut la art. 1, următoarele informații:

a) informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informațiilor clasificate, potrivit legii;

b) informațiile privind deliberările autorităților, precum și cele care privesc interesele economice și politice ale României, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate, potrivit legii;

c) informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale, potrivit legii;

d) informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

e) informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pun în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare;

f) informațiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părțile implicate în proces;

g) informațiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor.

(2) Răspunderea pentru aplicarea măsurilor de protejare a informațiilor aparținând categoriilor prevăzute la alin. (1) revine persoanelor și autorităților publice care dețin astfel de informații, precum și instituțiilor publice abilitate prin lege să asigure securitatea informațiilor.

Un specialist în dreptul administrativ susține că normal ar fi fost ca Primăria București să indice legea în baza căreia se pot stabili asemenea informații confidențiale.

„Părerea mea personală este că e o informație de interes public. Nu are cum să fie confidențială cheltuirea banului public. Dacă îi dați în judecată eu mă îndoiesc că n-o să câștigați. Dacă întrebarea ar fi fost legată de domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, acolo ar putea fi o discuție, căci unele informaţii sunt clasificate, dar în rest, dacă e vorba de plata artiștilor... Aceste informații ar fi trebuit publicate din oficiu.

Ei ar fi trebuit să vă spună: potrivit contractului informaţia e confidențială iar această clauza de confidenţialitate are temeiul în legea cutare, articolul cutare care stabileşte că se pot stabili asemenea sume confidențiale.

N-aş putea spune că știu toată legislația din România pe de rost, dar mie bunul simț îmi spune că nu există un asemenea text de lege. Şi chiar dacă ar exista, mi s-ar părea suspectă de neconstituţionalitate.

Ideea e simplă: Legea (544/2001) ne spune care sunt informațiile de interes public, generic vorbind, şi care sunt situaţiile de excepţie (art.12 din lege). Asta este o informație de interes public care nu se încadrează în nicuna dinte excepţii. Prin urmare, autoritatea căreia v-aţi adresat ar trebui să invoce un text de lege care să le permită ca, prin derogare de la regulile informaţiilor de interes public, contractele încheiate cu artiștii să poată fi declarate secrete. Eu nu cred că un asemenea text există”, a precizat Conf. univ. Dr. Ovidiu Podaru, de la Facultatea de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj, specializat în dreptul administrativ și contravențional și membru al Institutului Român de Științe Administrative „Paul Negulescu”.

Context:

Într-un demers jurnalistic în exclusivitate STIRIPESURSE.RO a efectuat la finalul anului trecut o analiză asupra sumelor alocate de fiecare primărie de municipiu din România pentru onorariile artiștilor la petrecerea de revelion. Artiștii câștigă bani grei pentru câteva cântece recitate de revelion (unii din ei mai fac și playback), totul însă din generozitatea primăriilor, care nu se sfiesc să achite sute de mii sau chiar peste un milion de lei pentru câteva ore de petrecere și voie bună pentru a marca trecerea dintre ani.

