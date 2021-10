Primăria comunei Vladimirescu, prima din judeţul Arad care și-a instalat panouri fotovoltaice

Primăria comunei Vladimirescu este prima din judeţul Arad care şi-a instalat panouri fotovoltaice, care produc de trei ori mai multă energie electrică decât consumă instituţia, dar şi o staţie de încărcare a maşinilor electrice, singura a unei instituţii publice din judeţ.

Proiectul a fost finanţat de administraţia locală şi se ridică la valoarea de 30.000 de euro, sistemul de producere a electricităţii fiind dat în folosinţă la 1 octombrie, potrivit agerpres.ro.

Primarul comunei Vladimirescu, Mihai Mag, a declarat luni că au fost instalate 66 de panouri fotovoltaice pe acoperişul clădirii, iar factura lunară la electricitate va fi "aproape de zero lei".

"Am avut două scopuri prin implementarea acestui proiect, o premieră în judeţ: reducerea cheltuielilor de funcţionare a primăriei şi promovarea în rândul localnicilor a avantajelor energiei verzi. Am instalat o putere de 30 de kw/oră în condiţiile în care noi consumăm 9 - 10 kw/oră când funcţionează şi aparatele de aer condiţionat. Am ales însă această capacitate pentru a aduce factura lunară cât mai aproape de zero, pentru că noi primim de trei ori mai puţini bani pe energia produsă şi livrată în reţea decât plătim pe energia consumată din reţea. În acest moment putem spune că suntem independenţi energetic", a spus primarul comunei.

Mihai Mag a explicat că sistemul fotovoltaic livrează majoritatea energiei în reţeaua naţională, iar în zilele în care producţia este slabă din cauza condiţiilor atmosferice, consumul instituţiei vine din reţea.

Proiectul, ale cărui costuri de implementare ar urma să se amortizeze în trei ani, a inclus instalarea unei staţii de încărcare a maşinilor electrice, aflată în faţa Primăriei Vladimirescu şi accesibilă non-stop oricui.

Primăria urmează să instaleze panouri fotovoltaice şi pe acoperişul Şcolii Gimnaziale Vladimirescu, proiect prin care ar urma să fie produsă mult mai multă energie, suficientă pentru alimentarea sistemului de iluminat stradal din localitate.