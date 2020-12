Primarul Andrei Carabelea: Am votat pentru un spital municipal nou la Piatra-Neamţ

Primarul Andrei Carabelea a declarat, duminică, la ieşirea de la urne, că a votat pentru un spital nou în municipiul Piatra-Neamţ, potrivit Agerpres.

"Am votat pentru Piatra-Neamţ şi judeţul Neamţ, am votat pentru o Românie mai dezvoltată. Am votat pentru proiecte de infrastructură, pentru dezvoltare, pentru investiţii, pentru un spital municipal nou la Piatra-Neamţ.

Am votat cu conştiinţa împăcată pentru un viitor mai bun, pentru locuitorii oraşului. Am votat pentru că judeţul Neamţ are nevoie de o reprezentare puternică în Parlamentul României, în viitorul Guvern.

Citește și: LOVITURĂ de BAROS pentru reținuții din dosarul achizițiilor medicale al DNA - Cei propuși pentru arestare, TRIMIȘI după GRATII iar firma oprită de la achiziții

Am votat cu credinţa că pietrenii vor merge, de data asta, în număr mare la vot. Am încă o apăsare legată de faptul că la alegerile locale au votat mai puţini pietreni decât ne-am fi dorit cu toţii.

Ca să facem un progres avem nevoie de o mai mare prezenţă la vot a tuturor", a declarat primarul municipiului Piatra-Neamţ.

Andrei Carabelea se află la primul mandat de primar pe care l-a câştigat din partea PNL.