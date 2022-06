Primarul Ciprian Ciucu: 'Regenerarea urbană presupune recuperarea terenurilor care au aparţinut odată comunităţii'

Regenerarea urbană presupune recuperarea terenurilor care au aparţinut odată comunităţii, a atras atenţia, joi, primarul Ciprian Ciucu.

"În sectorul 6, regenerarea urbană înseamnă a recupera în special terenurile care au aparţinut odată comunităţii şi au dispărut din utilizarea publică a sectorului şi vorbim în special despre construcţii ilegale - că sunt garaje care au fost construite ilegal sau chiar centre comerciale pe care a trebuit să le demolăm -, înseamnă recuperare de terenuri care au fost uitate de autorităţile publice de-a lungul anilor şi acolo s-a adunat mizerie, stufăriş (...), înseamnă identificarea şi recuperarea unor terenuri mari, industriale, de zeci de kilometri pătraţi câteodată, pe care le putem reorganiza pentru a da funcţiuni pentru sport, petrecerea timpului liber, promenadă şi astfel de lucruri care să ducă la creşterea calităţii vieţii oamenilor", a spus Ciprian Ciucu la o dezbatere despre regenerarea urbană.

El a precizat că autoritatea locală a acţionat pe trei paliere până în prezent, potrivit Agerpres.ro.

"Am identificat şi terenuri care erau efectiv uitate, era clar regimul de proprietate, am identificat construcţiile ilegale şi le-am demolat şi am venit cu tot cu zone verzi peste ele şi suntem în discuţii cu diferitele ministere care au încă proiect în Bucureşti şi în sectorul 6 pentru a ne ceda administrarea sau a închiria aceste terenuri, pentru a le reda şi pe ele comunităţii - şi nu vorbim despre terenuri puţine, vorbim despre terenuri foarte, foarte multe, iar impactul asupra calităţii vieţii oamenilor din mediul urban dens ar fi formidabil", a punctat Ciucu.

Potrivit acestuia, în doi ani de mandat, autoritatea locală a reuşit să recupereze 6 hectare. Ciprian Ciucu a apreciat că este o cifră bună, dar că potenţialul este mai mare, având în vedere că în sectorul 6 sunt: Serele Militare, câte un teren de la Ministerul Apărării Naţionale, CFR, respectiv de la Apele Române.

"Vorbim despre foarte, foarte mult teren care aparţine în special unor instituţii guvernamentale, pentru că s-a moştenit această structură teritorială şi nu s-a ocupat nimeni de ea timp de 30 de ani. Noi le-am identificat pe toate. (...) În legătură cu acelea care ţin de aceste instituţii trebuie să iniţiem un proces, am iniţiat pentru cele mai multe deja un proces, să le cerem prin Consiliul Local în Consiliul General, care e proprietarul, pentru că noi suntem doar subdiviziune de UAT. Consiliul General trebuie să le ia în proprietate de la Executiv, iar după aceea să ni le dea nouă în administrare, deci, procesul legislativ pentru a prelua aceste terenuri este extrem de anevoios şi de multe ori nu întotdeauna agenţiile sau ministerele sunt foarte receptive la a ceda terenuri care să fie după aceea mai târziu folosite de autoritatea locală pentru oameni", a afirmat edilul sectorului 6.

În altă ordine de idei, legat de un teren al Icechim, el a subliniat că ar trebui amenajat ca parc, însă este un litigiu între Municipalitate şi acest institut. El a menţionat că în prima instanţă a câştigat Icechim, iar dacă şi în cea de-a doua fază procesuală Primăria Capitalei va pierde, nu va putea să-l dea autorităţii locale.

"Nici nu văd la ce ar putea folosi Icechim acel teren, acolo merge un parc (...), am văzut un comunicat de-al dânşilor că vor să facă un fel de centru de educaţie şi de ştiinţă. Lăudabil, dar nu este misiunea Icechim să facă treaba asta, ei trebuie să scrie articole ştiinţifice, să facă cercetare. Dacă vor să facă un astfel de parc, aş susţine ideea", a adăugat Ciprian Ciucu.