Primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Korodi Attila, şi-a depus candidatura pentru un nou mandat

Primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Korodi Attila, şi-a depus, luni, candidatura pentru un nou mandat la Biroul Electoral de Circumscripţie, cu această ocazie fiind depusă şi lista UDMR pentru Consiliul Local.

Korodi Attila a declarat presei că doreşte să continue programele începute în urmă cu patru ani, astfel încât municipiul Miercurea-Ciuc să fie un oraş unde este bine să trăieşti şi care oferă servicii de calitate."Este o zi importantă, pentru că acum patru ani de zile am deschis un nou drum, prin care vrem să redefinim şi să regândim rolul oraşului Miercurea Ciuc în judeţul Harghita, în regiune, să fim realmente un oraş care poate să dea speranţă tinerilor că merită să se întoarcă şi pentru cei care trăim oraş, să fie un spaţiu ideal pentru a trăi viaţa de familie. Asta înseamnă că oraşul trebuie să aibă performanţă, să aibă investiţii, să înceapă să aibă dezvoltare economică foarte bine conturată pe câteva programe economice, să aibă o educaţie construită atât pe necesitatea vieţii economice, cât şi pe ceea ce cere comunitatea din sistemului educaţional, oraşul să aibă capacitatea de a oferi în cât mai multe domenii soluţii pentru cetăţenii oraşului. Noi definim Miercurea-Ciuc ca un oraş mare, care oferă servicii de calitate, dar pentru o comunitate mica. Adică, merită să trăieşti aici, ai acces la tot ce înseamnă servicii culturale, educaţionale, sociale şi economice de calitate. Este un drum complicat. Am învăţat să folosim fonduri europene, acum Primăria învaţă să gândească programe economice, învăţăm să gândim cum putem sprijini sistemul educaţional, ca pe lângă infrastructura fizică să aibă şi programe educaţionale, curricule şcolare adaptate cerinţelor locale şi toate acestea vrem să le continuăm. Noi am pornit la drum acum patru ani de zile, pentru o perioadă de zece ani de zile şi dorim ca acest drum să fie în beneficiul comunităţii şi sperăm să avem sprijinul comunităţii", a declarat Korodi Attila.În legătură cu numărul locurilor pe care UDMR le ţinteşte în Consiliul Local Miercurea-Ciuc, acesta a arătat că îşi doreşte o majoritate solidă."Vrem să avem o majoritate solidă, ca după dezbateri publice, după dezbateri cu grupurile ţintă, să putem întotdeauna deciziile să le transpunem cu celeritate", a conchis Korodi Attila.