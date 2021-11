Primarul orașului Miami va distribui Bitcoin gratuit rezidenților din profiturile de pe moneda orașului

Fiecare rezident din Miami cu un portofel digital va fi eligibil pentru a primi un dividend Bitcoin, potrivit primarului Francis Suarez.

„Vom fi primul oraș din America care va oferi randament bitcoin ca dividend direct rezidenților săi”, a spus Suarez într-un interviu pe 11 noiembrie.

Citycoins a lansat criptomoneda MiamiCoin în august, care ajută la finanțarea proiectelor municipale prin generarea de randament, conform cointelegraph.com

Staking MiamiCoin a generat randamente de peste 21 de milioane de dolari pentru oraș. Portofelul său de rezervă convertește depozitele MiamiCoin în USD pe baza comenzilor de la oficialii orașului. Suarez a spus că, dacă randamentele continuă la această rată, este posibil ca acestea să poată acoperi în întregime nevoile fiscale ale orașului.

„De ce nu impozitezi oamenii mai puțin?”

