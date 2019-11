Primele IMAGINI cu mașinile care au ars în incendiul de la Mall Sun Plaza din București

Incendiul de la Mall Sun Plaza a fost stins, sute de persoane fiind evacuate după ce flăcările au izbucnit la o mașină parcată.

Pompierii au ajuns la mașina care a luat foc, flăcările distrugând și alte două autoturisme aflate în vecinătatea acesteia. STIRIPESURSE.RO vă prezintă primele imagini cu cele trei mașini distruse în incendiu.

Citește și: Adrian Năstase a RĂBUFNIT chiar în ziua votului: O dovadă ÎN PLUS că s-a urmărit eliminarea mea din viața publică

"In momentele urmatoare, reprezentantii complexului vor transmite un mesaj informativ pentru persoanele care sunt evacuate si care asteapta permisiunea pentru acces in parcare, in vederea recuperarii autoturismelor.

Actiunile de evacuare a fumului sunt in desfasurare si se va permite accesul doar dupa ce vor fi indeplinite conditiile de siguranta", a anunțat ISU București-Ilfov.