Primele ipoteze despre ciudata și misterioasa dispariție a submarinului Titan, care vizita epava Titanicului: detalii despre mașinăria incredibilă

Contactul cu submersibilul Titan a fost pierdut după o oră și 45 de minute de la începerea scufundării, duminică după-amiază, potrivit Pazei de Coastă americane. Iată ce știm despre navă și ce s-ar fi putut întâmpla.

Titan este un submarin de cercetare, care poate transporta cinci persoane, de obicei un pilot și patru "specialiști de misiune", care pot fi arheologi, biologi marini sau oricine își poate permite această experiență ca turist.

Fabricat din "titan și fibră de carbon înfășurată în filamente", ambarcațiunea de 6,7 metri cântărește 10.432 kg, echivalentul a aproximativ șase mașini de dimensiuni medii și este capabil să se scufunde la adâncimi de 4.000 de metri "cu o marjă de siguranță confortabilă", potrivit operatorului OceanGate.

Acesta folosește patru propulsoare electrice pentru a se deplasa și dispune de o baterie de camere, lumini și scanere pentru a explora mediul înconjurător. OceanGate spune că vizorul lui Titan este "cel mai mare dintre toate submersibilele de mare adâncime" și că tehnologia sa oferă o "priveliște de neegalat" a adâncurilor oceanului.

Pentru a comunica, acesta folosește tehnologia prin satelit Starlink a lui Elon Musk, deși nu este clar dacă aceasta a fost cauza pierderii contactului.

Submarinul are o rezervă de oxigen îmbuteliat de 96 de ore care ar dura, în teorie, până joi dimineața . Cu toate acestea, limita de oxigen ar putea fi afectată de ritmul de respirație al celor din interiorul ambarcațiunii, mai ales dacă la bord se află turiști cu experiență limitată în scufundări.

Este prea devreme pentru a spune ce s-a întâmplat, dar experții au oferit câteva dintre cele mai probabile scenarii, de la ciocnirea de epavele Titanicului, la o pană de curent sau o problemă cu sistemul de comunicații al submarinului.

Epava Titanicului, care se află la o adâncime de aproximativ 3.800 de metri pe fundul oceanului, este înconjurată de resturi de la dezastrul de acum mai bine de un secol. "Sunt părți din el peste tot. Este periculos", a declarat Frank Owen OAM, un oficial pensionat al Marinei Regale Australiene și director al proiectului de evacuare și salvare a submarinelor.

Contactul a fost pierdut după 1 oră și 45 de minute de la plecarea submarinului, ceea ce sugerează că echipajul s-ar fi aflat aproape de, sau pe fundul apei, spune Owen. Tita are o viteză maximă de trei noduri, dar este cu atât mai lent cu cât se duce mai adânc.

În cazul în care se încurcă sau în cazul unei pene de curent sau de comunicații, Titan este echipat cu greutăți de lansare, care pot fi eliberate în caz de urgență, creând suficientă flotabilitate pentru a-l duce la suprafață. Titan dispune de o serie de semnale, lumini, reflectoare și alte echipamente pe care le poate folosi odată ajuns la suprafață pentru a atrage atenția.

Un alt scenariu este că a existat o infiltrare a apei în interiorul submarinului, caz în care prognosticul nu este bun, a declarat Alistair Greig, profesor de inginerie marină la University College London.

"Dacă a coborât pe fundul mării și nu se poate întoarce la suprafață cu propriile forțe, opțiunile sunt foarte limitate", a spus Greig. "În timp ce submersibilul ar putea fi încă intact, dacă se află dincolo de platoul continental, există foarte puține nave care pot ajunge atât de adânc și cu siguranță nu scafandri".

Chris Parry, un contraamiral în retragere din cadrul Marinei Regale britanice, a declarat pentru Sky News că o salvare de pe fundul mării este "o operațiune foarte dificilă".

"Natura reală a fundului mării este foarte ondulată. Titanicul însuși se află într-un șanț. Există o mulțime de resturi în jur. Așa că încercarea de a face diferența cu sonarul în special și de a încerca să țintești zona în care vrei să cauți cu un alt submersibil va fi într-adevăr foarte dificilă".

Here is a video tour and overview of the #OceanGate #Submersible that visits the #Titanic wreck. There’s only one window on the vehicle, and the rest is seemingly controlled by LCD screens and an Xbox controller. My experience in risk mitigation signals several points of concern. pic.twitter.com/XaKF2zTf0a