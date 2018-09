Primul parlamentar de București care se alătură Gabrielei Firea: Îmi exprim deplina solidaritate

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, începe să aibă susținători care se afișează public și în București. Deputatul PSD de București, Mihăiță Vîrză, transmite o scrisoare prin care își exprimă deplina solidaritate cu Firea.

”Am citit scrisoarea doamnei Primar General Gabriela Firea si, in calitate de deputat ales in circumscriptia electorala 42 a municipiului Bucuresti, avand in vedere necesitatea urgenta de dezvoltare urbanistica si a infrastructurii Capitalei, imi exprim deplina solidaritate cu Primarul General Gabriela Firea. Are perfecta dreptate cand spune ca marile proiecte ale Capitalei trebuie sa aiba sprijin politic si guvernamental: Centura Bucuresti, problema preluarii ELCEN de catre RADET, Spitalul Metropolitan, preluarea unitatilor militare dezafectate pentru a construi camine pentru studenti si seniori, salba de lacuri din jurul Capitalei pentru a se investi. Proiecte care ar aduce fluidizarea traficului si imbunatatirea vietii bucurestenilor in general stagneaza, desi domnia sa a facut eforturi repetate pentru ca Primaria Capitalei sa le administreze.

In toate capitalele europene, metroul si Centura ocolitoare se afla in administrarea primariei.

Sustin unitatea partidului, dar avem nevoie in acest moment ca fiecare dintre membrii PSD sa se gandeasca cu sinceritate ce e bine pentru Romania si pentru partid. Orice disputa politica trebuie rezolvata in structurile partidului. Consider ca proiectele dnei Primar General de crestere a calitatii vietii bucurestenilor trebuie sustinute cu tarie politic si guvernamental, de Consiliul General si de Consiliile si Primariile tuturor sectoarelor. Este pentru prima oara cand Capitala Romaniei este guvernata in totalitate de PSD si trebuie sa aratam ca votul bucurestenilor nu a fost in zadar. Este momentul ca, impreuna, colegii mei, parlamentarii de Bucuresti si dna Primar General sa intensifice eforturile de colaborare si sustinere a proiectelor Capitalei si a politicilor social democrate.

In anul Centenarului trebuie sa primeze, mai mult ca niciodata, solidaritatea si, nu in ultimul rand, adevarul. Cu cat vom continua sa spunem ca lucrurile merg bine, chiar daca nu este chiar asa, progresul ne va ocoli.

Sunt de parere ca avem nevoie de o resetare a relatiilor dintre conducerea administrativa a Capitalei si conducerea partidului in vederea indeplinirii Programului de buna Guvernare atat pentru Bucuresti cat si pentru Romania.

Mihaita Virza

Deputat PSD de Bucuresti”, arată deputatul PSD.