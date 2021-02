Prinţul William condamnă abuzurile rasiale asupra jucătorilor

Prinţul William al Marii Britanii a făcut un apel duminică pentru ca abuzurile rasiste la adresa fotbaliştilor să înceteze, după ce Marcus Rashford (Manchester United) a fost şi el ţinta unor astfel de atacuri venite din partea unor suporteri, scrie Reuters, potrivit Agerpres.

Gruparea de pe Old Trafford lucrează împreună cu reţelele de socializare pentru a opri asemenea postări cu caracter rasist şi pentru a-i identifica pe cei care se fac vinovaţi.

Rashford a fost abuzat rasial în postări de acest gen după rezultatul de egalitate din partida lui United contra celor de la Arsenal, de sâmbătă, din Premier League.''Abuzul rasist - fie pe teren, fie în tribune sau pe reţelele de socializare - este condamnabil şi trebuie să înceteze. Toţi avem responsabilitatea de a crea un mediu în care astfel de mesaje să nu mai fie tolerate, iar cei care aleg să răspândească ură şi vrajbă să fie traşi la răspundere. Această responsabilitate se extinde şi la platformele de socializare, extrem de active în ultimul timp'', a spus prinţul William.Internaţionalul englez Marcus Rashford a apelat la Twitter pentru a reclama abuzurile la care a fost supus. ''Da, sunt un negru şi trăiesc zi de zi cu această mândrie. Niciun comentariu nu mă va face să mă simt altfel'', a postat Rashford.

Săptămâna trecută, Manchester United a condamnat abuzul rasial la care au fost supuşi doi dintre jucătorii săi, Alex Tuanzebe şi Anthony Martial, după partida cu Sheffield United, pierdută surprinzător de gruparea de pe Old Trafford cu 1-2.



Sky Sports a menţionat atunci că cei doi au primit injurii rasiale pe Instagram, alături de simboluri vulgare. Mai mult, Tuanzebe ar fi primit şi pe Twitter astfel de mesaje.



''Toată lumea de la Manchester United este dezgustată de abuzul rasial la care jucătorii săi au fost supuşi pe reţelele de socializare. Condamnăm astfel de atitudini şi dorim ca şi fanii noştri să le condamne. Manchester United are toleranţă zero faţă de orice formă de rasism sau discriminare şi are un angajament de lungă durată în campania împotriva acestora prin iniţiativa noastră All Red All Equal'', se menţiona într-un comunicat al clubului.



Gruparea a cerut identificarea celor care au postat asemenea mesaje şi tragerea lor la răspundere. De asemenea, Manchester United a solicitat reţelelor de socializare şi autorităţilor de reglementare să consolideze măsurile de prevenire a abuzurilor la adresa jucătorilor.



Şi Asociaţia Fotbaliştilor Profesionişti (PFA) a declarat că abuzul rasist a fost unul ''ruşinos şi inacceptabil'', adăugând că astfel de conturi de social media ar trebui interzise.



Manchester United este în prezent pe locul 2 în Premier League, după 21 de etape, cu 41 puncte, la 3 puncte de liderul Manchester City.