Proști de lume

Paradoxal, pe cât e omul de școlit sau bogat, pe atât tinde să devină mai zbir, dar și mai prost.

După 18 ani de politică, în care am experimentat și Opoziția și Puterea, pot spune cu certitudine că românii nu au înțeles vorba aia veche: ”nu te p... în contra vântului!”. Mai nasol, cu cât au mai multă școală sau mai mulți bani, cu atât par să se încăpățâneze să facă asta mai abitir. Vorba înțeleptei mame a colegului meu de Senat, Valeriu Boeriu: ”Deștept la minte, dar prost de lume”...

Walk with me... Parlamentul nu este decât reflexia poporului. Așa a fost gândit și inventat, acesta este scopul și esența ”democrației”. E ca un sondaj, acolo se adună ce alege poporul, reflectă modul de gândire al cetățenilor din acea țară. Nu are cum să fie mai bun sau mai strălucit, pentru că nu se dă concurs de inteligență sau competență, ci e pe bază de impresie artistică la popor.

În plus, cum piramida nevoilor se reflectă și în piramida socială, la fel ca și în cea a inteligenței, vom avea mereu un Parlament pe măsura sărăciei din țară. Dacă, tu, mare intelectual sau om cu bani, te aștepți ca oamenii ținuți la un nivel minim de trai să mai fie capabili să gândească profund cu chiorăitul mațelor în cap, ești mai prost decât ei.

Piramida nevoilor - Abraham Maslow

Acum, că unii consideră că ai lui parlamentari sunt sfinți si ceilalți sunt hoți, ține de subiectivismul și egoismul naturii umane. Și de un fel de percepție a politicii ca pe un fel de joc de fotbal: musai trebuie ei să aduleze orbește o echipă sau alta! Nu cumva să rămână echilibrați, atenți la toate ”echipele”, pentru că aici e vorba de viața lor, nu de un joc al altora.

În condițiile acestea de mentalitate, atunci când ai lui au majoritatea, tendința românului adulatoriu e să considere că Parlamentul e un fel de Catedrală a Mântuirii Neamului. E plin de bucurie și visează că vine Raiul pe Pământ. Dacă sfinții lui, însă, sunt mai puțini decât ceilalți, ce face românașul nostru ”democrat”? Urlă că Parlamentul e ”de kkt”, că suntem conduși de ”jeguri” și alte porcării de gen, ca să nu citez alte expresii mai scabroase.

Doar că, la noi piramida nevoilor/socială e foarte lată la bază, adică sărăcia e majoritară... Așa că, la fel vor fi și ”alegerile” poporului. Așa că, școliții și bogații vor fi mereu în minoritate, și ca reprezentativitate la vot. Așa că, ”intelectualii” ăștia vor țipa mereu scârboșenii pline de venin la adresa Parlamentului, Guvernului și a oricui pare să nu le accepte ideile din oficiu. Pentru că, la noi, intelectul nu pare să presupună dezbatere și convingere, ci ”Am zis eu!” și ”Știu eu mai bine!”...

La ce nu pare să îi ducă mintea pe oamenii ăștia care se cred ”deștepți” și se pretind ”crema” societății?... Când spui toate porcăriile acelea despre Parlament, care e ”organul reprezentativ”, spui că și poporul e la fel. Ori, tu, că vrei sau nu, atât timp cât ești aici, ești din popor. Deci, dacă e Parlamentul ”de kkt”, e și poporul, ești și tu!

Aaaa, nu îți convine? Nu vrei să hotărască direcția țării ăia mulți, ci doar tu și gașca ta ”elitistă”? Păi, așa e democrația după care strigi. Nici asta nu îți mai convine? Dar, de ce te chinui și te agiți? Cine te ține pe aici? Dacă ești așa deștept sau ai bani, ia-ți catrafusele și pleacă la un popor mai parfumat la fund! Mergi și vindeți acolo inteligența, dacă te ține!

Sau, rămâi aici și termină naibii cu aerele de ciocoi! Pune mâna și mintea să îi ajuți pe cât mai mulți să se ridice din genunchi, de acolo, de la baza piramidei. Dar, nu cu țipete și isterii, ci cu răbdare și înțelegere. Abia așa faci schimbare cu adevărat! Nu votând tot felul de filfizoni care au învățat să te mintă mai elegant decât cei care se adresează săracilor. Și prostindu-te că tu ești mai deștept decât toți, când ești doar un isteric intolerant într-o masă de oi manipulate...

Folosiți-vă mintea să vă detașați, nu fiți ”proști de lume”!

