Probleme pentru Brad Pitt: filmul la care a lucrat tocmai a fost amânat pentru 2023

"Babylon", noul film al lui Damien Chazelle, regizorul peliculei "La La Land", iniţial prevăzut să fie lansat în 2021, a fost amânat cu un an. Paramount a anunţat joi seară o lansare a filmului pe 25 decembrie 2022 în Statele Unite, pentru a putea să se califice la premiile Oscar, relatează News.ro.

Lansarea naţională va avea loc pe 6 ianuarie 2023 în Statele Unite. Filmul este anunţat ca o frescă spectaculoasă.

Acţiunea "Babylon" este plasată în perioada de tranziţie de la filmele mute la cele vorbite, iar povestea va cuprinde personaje reale şi fictive. Asemănător cu "Once Upon a Time... in Hollywood" al lui Quentin Tarantino, personajele şi figurile istorice se întâlnesc în "Babylon". Chazelle lucrează pentru prima dată în carieră cu Brad Pitt.

Rolul feminin principal ar urma să fie jucat de Margot Robbie. Emma Stone a fost nevoită să renunţe din motive de programare.

Robbie şi Pitt îşi vor da replica pentru prima dată. Chiar dacă au apărut pe afişul "Once Upon a Time... in Hollywood", ei nu au avut scene împreună.

Damien Chazelle a realizat anul trecut pentru Netflix "The Eddy", un serial cu Tahar Rahim şi Leïla Bekhti. Acţiunea acestei drame muzicale în opt episoade are loc în Parisul contemporan în jurul unui club de jazz, a proprietarului şi grupului său.

Chazelle pregăteşte şi un serial pentru Apple TV+.