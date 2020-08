Procurorii îl vânează pe Donald Trump: Sunt investigate FRAUDE fiscale, scrie The New York Times

Procuratura din districtul Manhattan (New York) a sugerat, luni, că îl investighează pe preşedintele Donald Trump şi firme ale acestuia pentru presupuse fraude, afirmă surse judiciare citate de cotidianul The New York Times.

Biroul procurorului Cyrus R. Vance jr. a dezvăluit, în cursul unui proces desfăşurat în New York, că există o anchetă privind fraude bancare şi prin poliţe de asigurare, argumentând că experţii contabili ai preşedintelui Donald Trump trebuie să respecte solicitarea legală de a oferi documente fiscale din ultimii opt ani.

Donald Trump a cerut instanţei anularea citaţiei prin care sunt solicitate documentele contabile, scrie mediafax.ro.

Procurorii nu au dezvăluit direct obiectul investigaţiei, dar au precizat că relatările de presă "incontestabile" despre practicile de afaceri ale lui Donald Trump arată clar că există o bază legală pentru solicitarea şi obţinerea documentelor contabile.

Informaţiile apărute în presă, inclusiv investigaţii despre averea preşedintelui şi un articol despre mărturia din Congres a fostului avocat personal Michael Cohen, se refereau la faptul că Donald Trump ar fi amplificat ilegal valoarea proprietăţilor în contracte cu instituţii de creditare şi firme de asigurare.

Avocaţii lui Donald Trump au respins acuzaţiile.

În urmă cu o lună, Curtea Supremă de Justiţie din SUA a emis decizii mixte în cazul documentelor fiscale ale preşedintelui Donald Trump, oferindu-le acces la unele informaţii procurorilor, dar oprind transferul datelor la Congres şi publicarea acestora. Instanţa supremă din SUA a adoptat două decizii diferite. A admis cererea procurorilor din Manhattan (New York) de a avea acces la unele declaraţii fiscale ale lui Donald Trump. Însă a stabilit că documentele nu pot ajunge la Congresul SUA şi nu pot fi făcute publice. Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, judecătorul John Roberts, a motivat astfel decizia de a le oferi procurorilor acces la documentele fiscale: "Niciun cetăţean, nici măcar preşedintele nu se află deasupra obligaţiei comune de furnizare a unor dovezi când i se cere acest lucru într-o procedură judiciară penală".

Procurorii din Manhattan solicită documentele fiscale ale lui Donald Trump într-un proces cu juraţi intentat în cazul efectuării unor plăţi ilegale în campania electorală din 2016 unor femei care susţineau că avuseseră relaţii cu el. Dat fiind că procesul cu juriu este confidenţial, datele financiare probabil nu vor fi făcute publice înaintea scrutinului prezidenţial din noiembrie sau poate nu vor fi făcute publice deloc. În cazul solicitărilor făcute de Congres pentru oferirea documentaţiei, preşedintele instanţei supreme a argumentat că tribunalele de rang inferior nu au gestionat adecvat preocupările referitoare la separaţia puterilor în stat.

Donald Trump, care a refuzat în mai multe rânduri să dezvăluie declaraţiile sale fiscale, a reacţionat atunci, denunţând "proceduri judiciare politice".