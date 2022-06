Producătorii de energie le arată pisica românilor: tarifele vor bubui cu adevărat abia după ce OUG 27 se suspendă

Chiar dacă preţurile la energie sunt plafonate, după încetarea aplicabilităţii Ordonanţei 27 vor intra în vigoare noile tarife, iar sfatul meu e să citiţi cu atenţie factura şi să aveţi grijă ce contracte veţi semna cu furnizorii care vin cu oferte noi, a atenţionat, miercuri, Silvia Vlăsceanu, director executiv al Asociaţiei Producătorilor de Energie Electrică - HENRO, la cea de-a V-a ediţie a conferinţei internaţionale "Critical Infrastructure Protection Forum" (CIP Forum V 2022).

"Activităţile concurenţiale se desfăşoară pe partea de producţie, înmagazinare, în cazul gazelor naturale şi partea de furnizare. Evident, şi aici avem infrastructuri critice care sunt protejate. Deci, orice recunoaştere de costuri pentru activităţile reglementate trebuie să fie recunoscută şi de autoritatea de reglementare. Nu vreau să spun despre ANRE că nu ar înţelege importanţa securităţii cibernetice a infrastructurilor critice, dar sunt costuri limitate tocmai pentru ca tarifele să rămână în continuare suportabile. Şi aşa au crescut, dar nu din cauza costurilor aferente infrastructurii critice. Dacă s-ar recunoaşte sau dacă ar fi mai multe elemente de infrastructură critică recunoscute de autoritate şi prin Hotărâre de Guvern, cu siguranţă tarifele ar ajunge şi mai mari şi oricum sunt la limita suportabilităţii. Gândiţi-vă că pe lângă tarife mai e preţul mărfii, al energiei şi al gazelor, care au crescut în ultima perioadă şi este doar începutul. Deocamdată nu resimţim, pentru că sunt plafonate. Dar să vă uitaţi cu atenţie ce veţi semna în continuare, ce contracte veţi semna cu furnizorii care vin cu oferte noi. Chiar dacă preţurile sunt plafonate, după încetarea aplicabilităţii Ordonanţei 27, vor intra în vigoare noile preţuri. Sfatul meu e să citiţi cu atenţie factură", a explicat Vlăsceanu.

Reprezentanta HENRO a punctat faptul că sectorul de energie din România este supra-reglementat şi că "deja este mult prea mult".

"Noi vorbim foarte mult despre securitate energetică şi despre cum România poate să devină un furnizor de securitate energetică, dar niciodată sau de prea puţine ori vorbim şi despre asigurarea securităţii cibernetice pentru elementele de infrastructură critică din sistemul energetic. Evident că nu tot sistemul energetic poate fi considerat infrastructură critică. Nu că n-ar fi bine cât mai mult din sistem să fie considerat, pentru că orice incident, orice avarie, orice defecţiune în sistem se poate propaga şi poate produce pagube materiale umane semnificative. Din fericire, tehnologiile au evoluat suficient de mult pentru a limita astfel de incidente (...) Activitatea de transport şi distribuţie, atât energie electrică, cât şi gaze naturale sunt activităţi reglementate de către ANRE, tarifele fiind activităţi de monopol natural, iar costurile sunt recunoscute printr-o metodologie specifică. Tarifele sunt stabilite de către autoritatea de reglementare şi n-o să intru în detalii. E un sector supra-reglementat... Părerea mea este că deja este mult prea mult. Trebuie să înţelegeţi că aceste tarife le plătim noi", a declarat Silvia Vlăsceanu.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI - Bucureşti) organizează, în perioada 14 - 16 iunie, la Palatul Parlamentului, cea de-a V-a ediţie a conferinţei internaţionale "Critical Infrastructure Protection Forum" (CIP Forum V 2022), la iniţiativa IF Idea Factory Think Tank, sub Înaltul Patronaj al Camerei Deputaţilor, cu sprijinul comisiilor parlamentare şi a ministerelor cu atribuţii în domeniu, din România.

Instituţia face parte din proiectul European High-Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) şi acţionează ca un Centru Naţional de Competenţă.