Producţia naţională de autoturisme a crescut cu 7,71% în februarie (ACAROM)

Peste 48.000 de autoturisme au fost produse în România în luna februarie a acestui an, în creştere cu 7,71%, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2019, relevă statistica publicată de Asociaţia Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) notează Agerpres.

Conform datelor centralizate, din totalul celor 48.038 de autoturisme produse la nivel naţional, 27.883 de unităţi au aparţinut uzinei Dacia de la Mioveni, iar 20.155 de unităţi au ieşit pe poarta uzinei Ford de la Craiova.Per ansamblu, în luna februarie a acestui an, au fost produse în România cu 7,71% mai multe autoturisme, faţă de acelaşi interval din anul anterior, când s-au înregistrat 44.600 de exemplare.În funcţie de modele, producţia de autoturisme din primele două luni ale anului 2020 are pe primul loc Ford EcoSport & Puma - cu 39.941 de unităţi, urmate de Dacia Duster - cu 36.421 de unităţi, Dacia Sandero (6.057), Dacia Logan (5.701) şi Dacia Logan MCV (2.961).Reprezentanţii ACAROM precizează că la aceste date se adaugă caroseriile vopsite fabricate de uzina Dacia, cu destinaţia Algeria, în volum de 4.055 de unităţi.La capitolul înmatriculărilor de autoturisme noi, statistica Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), publicată recent, arăta că, în februarie, la nivel naţional, au fost înmatriculate 8.836 de exemplare, în scădere cu 26,8%, comparativ cu aceeaşi lună din 2019.În funcţie de numărul autoturismelor înmatriculate, cele mai multe solicitări au vizat mărcile: Dacia - cu 2.174 exemplare (-45,84% faţă de februarie 2019), Skoda (794 unităţi, -3,17%), Volkswagen (715 unităţi, -12,8%), Renault (685 unităţi, -21,8%) şi Hyundai (664 unităţi, +6,75%).Pe de altă parte, cea mai redusă frecvenţă a înmatriculărilor a fost înregistrată în cazul: Alfa Romeo (nouă unităţi), Jaguar şi smart (8), Laborghini, Rolls Royce şi Subaru (3), Ferrari (2) şi Bentley (1).Pe parcursul primelor două luni din acest an, în România au fost înmatriculate 21.325 de autoturisme noi, în scădere cu 18,05% faţă de intervalul ianuarie - februarie 2019, când se înregistrau 26.023 de exemplare, reiese din datele DRPCIV.