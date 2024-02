Profețiile Dragonului de Lemn: Zodiacul chinezesc pentru săptămâna 12-18 februarie 2024

Din 10 februarie 2024 ne bucuram de Noul An al Dragonului de Lemn. Anul 2023 a fost guvernat de Iepure, simbol al grației, eleganței și atenției. Elementul Apă adaugă o dimensiune de flexibilitate, adaptabilitate și profunzime emoțională. În contrast, Dragonul este un simbol al puterii, al curajului și al norocului. Lemnul, ca element, aduce creștere, expansiune și vitalitate. Astfel, anul Dragonului de Lemn promite a fi unul de inițiative mari, de expansiune și de asumare a riscurilor. Este un an propice pentru inovație, pentru începerea unor noi proiecte și pentru asumarea unor roluri de lider. Pe plan colectiv, poate indica o perioadă de creștere economică și de avans tehnologic, scrie sfatulparintilor.ro.

Zodiacul chinezesc pentru saptamana 12-18 februarie 2024

Șobolan

Curgi in ritmul universului mai bine decat sa tot incerci sa impingi tu lucrurile in afara sincronizarii cu ceea ce se intampla cu adevarat. Deciziile pe care le ai de infruntat isi vor gasi propriile solutii doar daca vei renunta sa te ingrijorezi pentru ele. Toata saptamana, trebuie sa te tii de rutinele tale uzuale si daca alegi sa faci ceva diferit, planifica totul bine. Fa-ti weekendul creativ! Incepe Noul an al Dragonului de lemn.

Bivol

In Noul an la Dragonului de Lemn, timpul nu va fi de partea ta saptamana aceasta. Cu toate solicitarile de la familie, de la munca sau studiu si cu lucrurile de gestionat acasa, vei fi cu bratele pline de treaba. Fa sarcinile majore si taie-le de pe lista pana la jumatatea saptamanii si iti vei crea timp mai mult pentru tine. Energiile puternice ale pamantului ce te impamanteaza te vor imputernici sa iti faci weekendul special, plin de bucurie, iubire si distractie.

Tigru

A inceput Noul an al Dragonului de Lemn, iar aceasta va fi o saptamana plina de idei si gandire. Orice ai decide, lasa ceva timp inainte sa dai viata deciziilor tale. Nu te grabi la nimic. Fluxul universului din jurul tau urmeaza sa se schimbe, aducand intamplari neasteptate si oportunitati proaspete. Cei singuri trebuie sa se pregateasca pentru aparitia cuiva special iar cei in relatii sa fie mai toleranti.

Iepure

Esti foarte productiv in mijlocul circumstantelor stresante. Noul an al Dragonului de Lemn abia inceput te ajuta sa ramai flexibil si pregatit sa rezolvi orice problema apare pana joi. Foloseste prudenta cand vine vorba de bani atat Luni cat si Vineri. Ai grija ca poti exagera cu cantatul sau bautura Luni, fapt ce te face sa privesti cu alti ochi sexul opus. Vineri este usor sa fii motivat de iubire sau ganduri de iubire. Esti in dispozitie sa socializezi ? Nu spune „fac cinste” daca nu iti permiti.

Dragon

Incepe anul tau, dar evita sa fii prea deschis pana. Programeaza-ti intalnirile importante de care are nevoie afacerea sau locul de munca in zilele de miercuri si vineri. Vezi daca ai sub sau supraevaluat banii disponibili. Vineri este o zi buna pentru castig financiar. Bucura-te de momente pasionale si senzuale Marti. Stelele iti spun ca ziua de Joi nu este buna pentru romantism. Weekendul iti va fi chiar placut.

Șarpe

Daca vei fi prudent si atent luni, vei avea o saptamana productiva si ce faci iti este recunoscut ci apreciat pe Marti. Ai toate raspunsurile necesare miercuri dar foloseste ce stii decat sa introduci acum elemente noi. Trebuie sa iti temperezi nevoia sa fii prea social Luini altfel nu te vei simti prea bine Marti sau Miercuri, cand o relatie semnificativa va iesi in calea ta. Vineri termina mai repede lucrul.

Cal

Noul an al Dragonului de Lemn iti poate provoca putin stres la inceput de saptamana si esti sfatuit sa o lasi mai usor atat fizic cat si mental. Miercuri si Vineri stii foarte bine ce ai de facut si te descurci excelent. Evita sa investesti Luni si Marti, dar asteapta-te la recompensa financiara pe Vineri. Desi dragostea nu este in aer Luni, Marti si Joi, te vei bucura cu incredere de companii care sa te stimuleze Miercuri, Vineri si Sambata.

Capră / Oaie

Vei spune cuvintele potrivite la momentele potrivite Luni si Marti. Sefii tai te fac sa intelegi ca esti o persoana indispensabila pentru ei atunci cand rezolvi rapid si cu abilitati o problema importanta. De fapt, chiar ai anticipat adevarul si solutia. Esti exceptional de perspicace cu banii Luni dar planifica investitii care sa iti inmulteasca finantele incet dar sigur. Atragi atentia oamenilor de suflet mai mult Marti si Vineri dar retine ca o relatie are nevoie de iubire tandra si atenta.

Maimuța

Stelele stralucesc cu bunavointa in toate aspectele vietii tale Luni. Marti, unele lucruri vor dura mai mult pana se implinesc. Este intelept sa eviti noi inceputuri Miercuri si Joi atunci cand motto este „mentine ceea ce ai”. Oamenii sunt sinceri despre o investitie sau un produs de vandut Vineri. O noua iubire inseamna o relatie cu posibilitati excelente fie Luni fie Vineri. Si ambele zile stimuleaza clipe pline de entuziasm si aventura cu partenerul.

Cocoș

Esti o persoana curajoasa, energica si motivata care vei face pasi profesionali importanti in aceasta saptamana. Programeaza-ti intalnirile importante si prezentarile intre Luni si Joi. A inceput Noul an al Dragonului de Lemn si trebuie sa eviti orice miscare financiara impulsiva. Trebuie sa fii atent sa nu se profite de tine Vineri. Poate sa iti fie o saptamana memorabila din punct de vedere social si romantic, te vei bucura de un magnetism si popularitate crescanda. O intalnire se poate transforma intr-o relatie semnificativa.

Câine

Luni este o zi potrivita sa incepi ceva nou, atat timp cat nu te grabesti prea tare. Marti esti in mijlocul unei situatii in care trebuie sa fii atent la pasii facuti, sa fii prudent. Fii atent la detalii Vineri. Luni si Marti investitiile pot fi pe termen lung benefice cu conditia sa nu te astepti rapid la profit. O relatie de iubire va solicita timp si atentie Luni si oricat de putin timp, pana Vineri trebuie sa tot fii atent sa hranesti cate putin zilnic relatia.

Mistreț

A inceput Noul an al Dragonului de Lemn. Este greu sa fii oprit din stralucire intre Luni si Joi. Investitiile riscante te pot tenta pana Miercuri dar potentialul sa si faci profit din ele incepe de Joi. Stelele spun ca exista posibilitate de energie amoroasa in primele patru zile ale saptamanii. Incepi sa iti pui partenerul la teste dupa ce acesta incearca sa te imblanzeasca dupa un weekend impresionant. Una peste alta, Miercuri este cea mai buna zi pentru iubire.