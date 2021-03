Profitul net al Patria Credit IFN a crescut cu 33% în 2020, la 1,12 milioane de euro: 'Legumicultorii au dus-o mai bine ca urmare a pandemiei'

Profitul net al Patria Credit IFN a crescut cu 33% în 2020 faţă de anul anterior, de la 841.000 de euro la 1,12 milioane de euro, anunță news.ro.

„2020 a fost un an bun deopotrivă pentru legumicultură şi pentru finanţarea producătorilor locali. Legumicultorii au dus-o, paradoxal, mai bine ca urmare a pandemiei, deoarece au avut piaţă de desfacere pe fondul reducerii consumului din importuri. Iar noi am înregistrat creşteri de portofoliu şi de vânzări (de la un portofoliu de 16,6 milioane de euro la sfârşitul lui 2019 la 21,2 milioane de euro la sfârşitul anului 2020). Conform rezultatelor preliminare, în curs de auditare, profitul net a crescut cu 33% faţă de anul anterior, de la 841.000 de euro la 1,12 milioane de euro. Iar numărul creditelor pentru care s-au depus cereri de amânare la plata ratelor în baza OUG 37 a fost foarte mic: am înregistrat doar 74 de credite cu rate amânate şi doar 15 restante”, spune Raluca Andreica, director general Patria Credit IFN.

Clientul Patria Credit IFN din 2020 este legumicultor, locuieşte în mediul rural din Muntenia şi ia credite între 5.000 şi 25.000 de euro, pe care îi alocă pentru investiţii.

67% dintre clienţi provin din Muntenia, 23% din Moldova, 9% din Ardeal şi doar 1% din Dobrogea. 90% dintre clienţi sunt producători agricoli individuali şi 5% sunt încorporaţi (au o companie – PFA, II, SRL), în timp ce 10% sunt microîntreprinderi.

Dintre producătorii agricoli care au apelat la credite anul trecut, mai bine de jumătate (56%) cultivă legume. Producătorii de cereale (21%) sunt pe locul al doilea, iar următorii ca pondere sunt crescătorii de animale (18%). 3% dintre clienţi deţin ferme mixte şi 2% se ocupă de pomicultură sau alte tipuri de fructe.

Opt din zece clienţi ai Patria Credit IFN alocă banii împrumutaţi pentru investiţii, 9% dintre ei îi folosesc drept capital de lucru, iar 11%, pentru ambele destinaţii.

În 2020, cei mai mulţi dintre clienţii Patria Credit IFN – aproape jumătate (43%) – au accesat credite cu valori cuprinse între 5.000 şi 15.000 de euro, aproape o cincime (17%) au avut credite de sub 5.000 de euro, 20% dintre ei au avut nevoie de sume cuprinse între 15.000 şi 25.000 de euro, iar alţi 20% au accesat credite de peste 25.000 de euro.

Analiza riscului şi aprobarea creditului la Patria Credit IFN respectă tiparele microcreditării: clienţii primesc suma solicitată fără a fi nevoiţi să facă un dosar stufos, fără garanţii clasice cerute pe un flux standard de bancă, tehnologia de creditare specifică având la bază o analiză personalizată a bugetului fermierului, tipul de cultură şi ciclul de producţie, spun reprezentanţii instituţiei de microcreditare.

"Mergem noi la ei, pe câmp, în solar, cu cizmele de cauciuc în portbagaj. Angajaţii noştri sunt oamenii locului, gospodari ai satului, bine ancoraţi în comunitate. Noi chiar finanţăm oamenii, nu hârtiile. Ne uităm la o afacere în contextul social şi familial – cum cheltuieşte persoana respectivă, pe ce cheltuieşte, ce bunuri are în gospodărie, facem o evaluare personalizată. Legumicultorii nu ţin contabilitatea pe calculator, iar bugetul afacerii şi cel al familiei se confundă adesea. Nu punem o grilă în care trebuie să se încadreze cei finanţaţi. Astfel, reuşim să îi finanţăm pe cei care nu sunt interesanţi pentru bănci”, mai spune Raluca Andreica.

Pentru a putea acorda credite fără garanţii, instituţia de microcreditare a semnat parteneriate prin care riscurile sunt preluate de parteneri instituţionali sau finanţatori precum Fondul European de Investiţii (FEI), Fondul European pentru Sud-Estul Europei (EFSE) sau parteneri locali, precum FGCR (Fondul de garantare a creditului rural). Ca urmare a acestor parteneriate au apărut produse noi de microcreditare, precum creditul pentru afacerile mici sau EaSI (finanţare cu 90% garanţie europeană) sau Tomatina (credit-punte pentru subvenţia din programul de sprijin pentru producătorii de roşii).

"În 2021, instituţia de microcreditare îşi propune să continue procesul de digitalizare extern (după ce în 2020 a fost dezvoltată plata online, cu cardul, a creditelor, dar şi procesul semi-online de solicitare a creditelor) şi intern, să-şi extindă geografic activitatea, precum şi să se implice activ împreună cu mediul ONG şi parteneri de profil în crearea de noi modele de creditare şi în promovarea de bune practici în agricultura de bază. Agricultura şi dezvoltarea rurală ar putea fi impulsionate şi anul acesta prin continuarea demersurilor de reducere a „distanţei” dintre producători şi consumatori, prin lansarea de platforme noi şi inedite de vânzare a produselor şi prin deschiderea de noi canale de distribuţie către marii retaileri", afirmă reprezentanţii Patria Credit IFN.

Specializată în finanţarea agricultorilor, Patria Credit este membră a European Microfinance Network şi Microfinance Centre (MFC) şi prima instituţie financiară nebancară dedicată microfinanţării din România, cu aproape 20 de ani de experienţă şi mai bine de 15.000 de clienţi finanţaţi. Istoria Patria Credit a început în 1996, iniţial ca program al organizaţiei World Vision, evoluând ulterior în fundaţie şi apoi în IFN. Parte a Patria Bank Group, Patria Credit IFN se implică în proiecte de susţinere a agriculturii, de dezvoltare a spaţiului rural şi de relansare a educaţiei agricole.