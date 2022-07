Profitul şi vânzările OMV au 'explodat': creştere cu peste 150% comparativ cu perioada similară a anului trecut

Grupul energetic austriac OMV AG, acţionarul majoritar al OMV Petrom, a raportat joi un profit operaţional de 5,558 miliarde de euro în primele şase luni ale anului, în creştere cu 156% comparativ cu perioada similară a anului trecut, graţie majorării preţurilor la petrol şi gaze naturale, informează APA, arată Agerpres.

De asemenea, cifra de afaceri semestrială a grupului OMV a crescut şi ea cu 124%, până la 30,621 miliarde de euro.

În ceea ce priveşte rezultatele pe trimestrul al doilea, profitul operaţional a atins un nivel record de 2,937 miliarde de euro, mai mult decât dublu faţă de 1,299 miliarde de euro în perioada similară a anului trecut, în timp ce vânzările s-au dublat şi ele până la 14,79 miliarde de euro.

Pentru ansamblul acestui an, OMV se aşteaptă ca preţul mediu al ţiţeiului Brent să fie de peste 100 dolari per baril, faţă de 71 dolari per baril în 2021, şi la o marjă de rafinare de aproximativ 15 dolari per baril, semnificativ mai mare decât cea de 3,7 dolari per baril înregistrată în 2021.

OMV, care în ultimele săptămâni s-a confruntat cu o reducere a livrărilor de gaze naturale din Rusia, nu se aşteaptă la o oprire completă a exporturilor de gaze ale Rusiei. "Cu toate acestea, incertitudinile cu privire la viitoare reduceri ale livrărilor persistă şi ar putea conduce la noi pierderi", a informat grupul austriac în raportul pentru trimestrul doi, publicat joi.

Grupul OMV, cea mai mare companie industrială listată din Austria, deţine 51,01% din acţiunile OMV Petrom, statul român, prin Ministerul Energiei, deţine 20,64%, Fondul Proprietatea - 18,99%, iar 9,36% se tranzacţionează liber la Bursa de Valori Bucureşti.