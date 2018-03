Atât în perioada în care am reprezentat Ministerul Tineretului și Sportului-Româniai, dar și acum, in cadrul Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, am acordat o atenție deosebită Programului de Tabere "ARC" , deoarece este unul dintre proiectele mele de suflet și unul dintre cele mai importante programe de resort de la nivelul Uniunii Europene. Anul acesta, prin eforturile comune ale #MTS și #MPRP, avem o creștere cu 50% a numărului participanților, precum și o premieră: ediția de iarnă a programului! Astfel, 3000 de elevi, studenți și tineri vor beneficia de acest proiect. #Centenarul nu este o simplă lozincă, nici pentru mine și nici pentru MPRP, ci este o provocare, dar și o frumoasă ocazie de bucurie.

Ajuns la a zecea ediție, programul se adresează etnicilor români din afara granițelor, respectiv elevi, tineri, studenți din țările aflate în jurul granițelor și Balcani: Serbia, Bulgaria, Ungaria, Ucraina, Republica Moldova (inclusiv regiunea Transnistreană), Albania, Republica Macedonia, Croația, precum și românilor din diaspora de mobilitate din țări ca Italia, Spania, Franța, Belgia, Germania, Austria, Marea Britanie, Grecia, Canada, Statele Unite ale Americii etc.

Programul de tabere „ARC” își propune să creeze și să păstreze legături între cetățenii și etnicii români din diferite ţări, să ofere cunoștințe despre cultura și civilizația românească, să promoveze valorile patrimoniului cultural românesc.

„ARC” este parte a Programului de Guvernare 2018-2020 și face parte din pilonul Educație „Nicolae Iorga”, înscriindu-se în Planul anual de acțiuni proprii al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

