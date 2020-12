Proiect pe fonduri europene pentru un spital modular cu 32 de paturi, depus de CJ Prahova

Consiliul Judeţean (CJ) Prahova a anunţat, marţi, depunerea unui proiect pentru atragerea de fonduri europene în valoare de aproximativ 3 milioane de euro pentru amenajarea unui spital modular cu 32 de paturi la Ploieşti potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă al CJ, cele 55 de containere modulare care vor forma spitalul vor fi amplasate în incinta Secţiei Pneumologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, ele urmând a fi dotate cu 32 de paturi şi echipamentele necesare desfăşurării actului medical (paturi triaj, paturi ATI, ventilator mobil, ventilator invaziv, injectomat, monitor pacienţi, staţie monitorizare, EKG, Holter TA, defibrilator, pulsometru etc).

Proiectul va fi finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19. După semnarea contractului de finanţare, proiectul se va implementa în 6 luni, perioadă care include şi punerea în funcţiune a echipamentelor.



"Sărbătorim Ziua Naţională a României prin fapte pentru prahoveni. Sistemul sanitar din Prahova are nevoie de sprijin şi ne-am mobilizat pentru a completa eforturile din bugetul judeţean cu fonduri europene alocate creşterii capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19. Orice pat de spital în plus, orice echipament medical nou poate salva vieţi omeneşti. Nimic nu e mai important pentru noi, în această perioadă, decât sănătatea prahovenilor", a declarat, conform sursei citate, preşedintele CJ, Iulian Dumitrescu.