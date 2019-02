Proiectul gazoductului Nord Stream 2 întăreşte puterea Rusiei în Europa (Die Welt)

Cotidianul conservator german Die Welt vede în proiectul gazoductului Nord Stream 2 un mijloc pentru Rusia de a-şi întări puterea în Europa printr-un mai mare control asupra alimentării cu energie, comentează agenţia germană de presă (DPA) preluate de agerpres.

"Acum, Berlinul şi-a folosit influenţa pentru a promova un proiect care divizează Europa - proiectul gazoductului Nord Stream 2", a scris Die Welt într-un editorial apărut sâmbătă.

"Germania şi Rusia vor fi principalii câştigători ai acestui proiect, în timp ce pierzătorii vor fi Polonia, Ucraina şi toate acele ţări din Europa care au îngrijorări justificate privind securitatea şi vor să limiteze, nu să încurajeze, dorinţa Rusiei de agresiune", a adăugat cotidianul citat.



Conform Die Welt, " Nord Stream 2 va transforma Germania în principalul distribuitor al gazului rusesc în Europa".



"Acest lucru are sens din punct de vedere economic, efectele negative politice vor fi semnificative: Moscova îşi va întări puterea, în timp ce neîncrederea statelor central şi est-europene faţă de Germania va spori", a mai scris publicaţia.



Cele 28 de state membre ale Uniunii Europene au căzut vineri de acord asupra unei poziţii comune privind revizuirea reglementărilor în domeniul transportului gazelor naturale, care vizează în special proiectul gazoductului Nord Stream 2, pe baza unei soluţii de compromis avansată de Franţa şi Germania, au declarat vineri pentru AFP o serie de surse diplomatice.



Preşedinţia română a Consiliului UE a anunţat pe Twitter că s-a ajuns la un acord între statele membre. Acest acord va permite demararea negocierilor cu Parlamentul European pentru revizuirea Directivei europene cu privire la gazele naturale. Modificările avut în vedere au drept obiectiv aplicarea regulilor de pe piaţa comună a energiei şi gazoductelor al căror punct de plecare se află în ţări terţe.



Această revizuire, propusă de Comisia Europeană, este percepută ca o dorinţă a executivului comunitar de a reglementa mai bine proiectul gazoductului Nord Stream 2, care este în prezent construit între Rusia şi Germania, via Marea Baltică. Potrivit Bruxellesului, acest proiect pune în discuţie independenţa energetică a UE şi securitatea aprovizionării cu gaze naturale.



Potrivit surselor diplomatice citate de AFP, mandatul acordat preşedinţiei române a Consiliului UE reflectă o soluţie de compromis transmisă vineri de Franţa şi Germania.



"Am ajuns la un acord care nu a fost posibil decât graţie cooperării strânse între Franţa şi Germania, sub preşedinţia română a Consiliului UE", a declarat cancelarul german Angela Merkel într-o conferinţă de presă organizată la Berlin.



Franţa şi Germania au fiecare companii implicate în proiectul Nord Stream 2.