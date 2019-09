Protest în Piața Revoluției, organizat de Alexandru Cumpănașu, chiar de ziua Alexandrei/ FOTO

Alexandru Cumpănașu a organizat un protest în Piața Revoluției din București duminică, pe 15 septembrie. Astăzi este ziua de naștere a nepoatei sale, Alexandra Măceșanu, adolescenta răpită la Caracal de Gheorghe Dincă.

Citește și: Rareș Bogdan aruncă în aer scena politică: Eu nu pot să stau la masă cu Tăriceanu și Tudose/ VIDEO

Protestatarii au adus flori pentru Alexandra, baloane și bomboane, deoarece fata ar fi urmat să împlinească 16 ani. Ei au avut și fotografii cu Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu, cele două fete care au dispărut după ce au fost luate la ocazie de Gheorghe Dincă, precum și pancarte pe care au scris „Jos corupția din Olt, justiția, procuratura, poliția. Alexandra este și copilul nostru”.

„Am venit în calitate de mamă și de profesor, ca un manifest, ca o cerere fără număr de înregistrare către instituțiile statului să se reformeze, să își mărească și capacitatea instituțională, să își aleagă mai bine oamenii, să elimine corupția, dezinteresul, incompetența, pentru că e în joc viața copiilor noștri. Mi se pare cel mai oribil lucru, că nu suntem în siguranță și mai ales copiii noștri nu sunt în siguranță, iar instituțiile statului sunt în continuare putrede”, a spus Mihaela, o profesoară de 53 de ani care participă la protestul din Piața Revoluției.

Un bărbat a spus că protestează pentru că își dorește ca autoritățile să ia în calcul că Alexandra trăiește.

„Am venit pentru domnișoara aceasta și pentru părinți, cu speranța că autoritățile mai caută și posibilitatea ca fata să trăiască. Nu prea suntem lămuriți cu analizele. Nu ne place cum merge ancheta”, a spus un protestatar.

Oamenii adunați în Piața Revoluției i-au cântat Alexandrei „La mulți ani”, pentru că ei spun că sunt convinși că fata este în viață.

Alexandru Cumpănașu a făcut apelul pentru protest într-o postare pe Facebook.

”Dragi romani, Duminica aceasta pe 15 Septembrie Alexandra implineste 16 ani. Impreuna cu parintii lui Alex am decis sa va asteptam pe toti in Piata Revolutiei (in fata la Ministerul de Interne). Curajul acestui copil trebuie sa ne inspire, sa ne uneasca si sa ne trezeasca pentru a lupta pt copiii nostri. Va astept pe toti sa dam un semnal clar tuturor autoritatilor ca asa nu se mai poate si ca DREPTUL LA VIATA nu este NEGOCIABIL. Va asteptam la un miting pasnic. Puteti sa veniti cu intreaga familie, fara sloganuri politice. Acest copil merita respectul nostru si este momentul sa spunem NU abuzurilor, dezinteresului, complicitatii celor care ar trebui sa ne apere familiile. HAIDETI SA NE TREZIM SI SA NE CEREM DREPTURILE!”, a scris Alexandru Cumpănașu.