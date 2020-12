'PSD a câștigat alegerile. PSD e pregătit de guvernare!'

PSD își revendică dreptul de guvernare, în calitate de câștigător al alegerilor parlamentare. Printr-un comunicat de presă PSD Ilfov afirmă că social-democrații sunt gata să intre la guvernare, chiar și cu un guvern minoritar.

„PSD va intra la guvernare pentru că trebuie înlăturat dezastrul guvernării PNL. Partidul Social Democrat are un candidat clar de prim-ministru, are un program de guvernare la cheie, are competența dovedită și e dispus să guverneze chiar și cu un guvern minoritar.

PSD a câștigat alegerile, prin urmare își asumă hotărât responsabilitatea de a forma un guvern care să scoată țara din profunda criză sanitară și economică în care a aruncat-o guvernarea haotică a Dreptei.

PSD nu are nicio ezitare să își asume chiar și o guvernare minoritară. Este infinit mai bine pentru România și pentru români o guvernare minoritară și competentă, decât una dezastruoasă, adică un nou CDR care va băga din nou țara în faliment, exact ca la sfârșitul anilor `90. Să ne mai amintim că au fost necesare ample măsuri economice adoptate de Guvernul Năstase care să scoată țara din haosul în care au lăsat-o guvernele „dreptei unite” dintre anii 1996-2000 și care au facilitat intrarea României în NATO și UE?

România nu-și poate permite în actualul context critic, cu pandemia coronavirus din ce în ce mai virulentă, cu sute de morți zilnic și spitale sufocate de mii de cazuri grave, cu economia în picaj abrupt, încă un experiment de dreapta, de tip Convenția Democrată.

Așa zisa majoritate a Dreptei Unite pentru care Iohannis a încălcat grav Constituția și a compromis instituția președinției este în realitate o gașcă a pierzătorilor, hămesită după ciolanul puterii, incapabilă de o bună guvernare.

PSD îi cere președintelui Iohannis să înceteze cu experimentele profund nocive pe seama sănătății și vieții românilor. Să respecte voința și dorința românilor de schimbare, să respecte Constituția și să se gândească la binele țării până nu e prea târziu! Echipa PSD Ilfov”, se arată în comunicatul Social-Democraților.