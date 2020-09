Publicul din toată lumea a decis: Simona Halep, jucătoarea lunii august

Simona Halep, locul 2 mondial, a fost aleastă jucătoarea lunii august în circuitul WTA, în urma voturilor de pe site-ul forului, transmite news.ro.

Halep a câştigat luna trecută turneul de la Praga.

Mai erau nominalizate pentru titlul de jucătoarea lunii august Fiona Ferro, care a triumfat la Palermo, şi Victoria Azarenka, învingătoare la Western & Southern Open.

Simona Halep a mai fost aleasă în aceswt an jucătoarea lunii februarie.

After earning her 21st career title in Prague, you voted for @Simona_Halep as August's Player of the Month