Putin a ordonat pregătirea Moscovei pentru apărare. Sunt verificate toate adăposturile aeriene și buncărele secrete (Video)

Putin a ordonat pregătirea Moscovei pentru apărare. Sunt verificate toate adăposturile aeriene și buncărele secrete

Autoritățile din Moscova au luat măsuri pentru a cenzura informațiile despre „buncărele secrete” din capitala Rusiei chiar înainte de lansarea invaziei în Ucraina, a relatat portalul independent Meduza, preluat de Newsweek.

În februarie 2022, Roskomnadzor, Agenţia Federală pentru Supravegherea Comunicaţiilor din Rusia, a solicitat platformei YouTube să elimine o prelegere a istoricului Dmitri Iurkov despre buncărele sovietice, publicată cu un an înainte.

Acesta prezenta informații din cartea sa intitulată „Secret Bunkers' Urban Special Fortification of the 1930s-1960s” și avea în special în vedere „Buncărul 703” din Moscova - declasificat în 2018, acesta este în prezent muzeu.

Prelegerea istoricului a fost publicată în aprilie 2021 pe canalul de YouTube „Underground Moscow”, administrat de personalul muzeului.

„Prelegere susținută de istoricul Dmitri Iurkov, dedicată «buncărelor» declasificate din Moscova. Bazată pe o nouă carte despre istoria fortificațiilor speciale sovietice. Pentru prima dată-despre «metroul 2» și «buncărele lui Stalin» fără ficțiune și mituri, pe baza materialelor din arhive”, se arată în prezentarea prelegerii.

Roskomnadzor a solicitat în scris platformei YouTube să elimine conferința pe motivul că dezvăluie „informații reprezentând secret de stat”, „care sunt folosite în interesul apărării țării”. Agenţia Federală pentru Supravegherea Comunicaţiilor din Rusia a menționat o hotărâre judecătorească din decembrie 2021 potrivit căreia aceste informații „sunt relevante și nu fac obiectul declasificării”.

Nu este clar dacă prelegerea conține „materiale secrete”, a scris Meduza. Portalul a citat un fost angajat al muzeului care a dezvăluit că, după publicarea cărții lui Iurkov, a început să primească scrisori oficiale de la procuratură și avertismente de la Agenţia Federală pentru Supravegherea Comunicaţiilor din Rusia precum că verifică difuzarea de informații care conțin secrete de stat.

Pe de altă parte, Iurkov susține că informațiile sunt declasificate.

Putin a dat ordin să se facă pregătiri în vederea protejării populației

După lansarea invaziei Ucrainei și ca urmare a ordinului lui Vladimir Putin de a începe pregătirea apărării civile în regiunile din întreaga țară, mii de adăposturi antiaeriene rusești sunt examinate în vederea recondiționării și renovării în eventualitatea deocamdată puțin probabilă - și de neconceput - a unor atacuri cu rachete asupra teritoriului Rusiei, relatează The Guardian.

Ani de-a rândul, buncărele din Samara - considerate cele mai sofisticate după cele din Moscova și Sankt Petersburg, conform unor evaluări - au dat naștere unui adevărat cult în rândul istoricilor urbani și al amatorilor „săpători”, devenind subiect de legendă.

Stalin ar fi reușit să sape adăpostul subteran „Obiectul nr. 1 fără ca locatarii blocurilor să observe ceva, spune o legendă. Nikita Hrușciov, fostul lider sovietic, a fost nevoit să coboare în rețeaua de tuneluri „Obiectul nr. 2”. pentru a scăpa de mulțimea furioasă care îl huiduia și arunca cu roșii în el, relatează o alta. Încă o legendă este că adăposturile principale, denumite după personalități precum Stalin, Mihail Kalinin și Lavrentii Beria, erau conectate printr-un pasaj subteran secret care nu a fost descoperit niciodată.

„Oamenii au un interes cu mult mai mare față de buncăre”, spune Ekaterina, un ghid turistic care organizează vizitele în tunelurile „Obiectului nr. 1”, cunoscut și drept „buncărul Stalin”, un adăpost antiatomic construit în 1942 la 36 de metri adâncime pentru înaltul comandament al Kremlinului. Porțiuni din el au rămas un adăpost activ, sub controlul Ministerului rus pentru Situații de Urgență, a precizat ea.

Un fost oficial și un istoric regional din Samara, a dezvăluit pentru The Guardian că „buncărul Kalinin”, aproape sigur va fi luat în considerare după ordinul recent al lui Putin de se face pregătiri pentru apărarea civilă. În plus, 63.ru, un site de știri local, a relatat că „adăpostul antiatomic gigantic de sub Piața Kubișev va fi pregătit pentru a proteja populația”.

În ce stare sunt buncărele din Rusia

Mahtev, un istoric local, a descris coborârea în adăpostul antiaerian și a mărturisit că a fost șocat de „mărimea structurii”.

Există „o intrare discretă în curtea teatrului, mai multe treceri pe scările obișnuite și mai mult de 30 de metri sub pământ cu liftul”, a declarat el pentru The Guardian.

O mare parte din tehnologia de acolo, amplasată pentru personalul Armatei Roșii, care avea un cartier general în apropiere, este încă funcțională.

„Am fost foarte surprins de faptul că telefoanele, datând evident din perioada în care a fost construit buncărul, funcționau. Am reușit chiar să sun la biroul meu”, a spus el.

Un membru al comunității de „săpători” din Samara, care coborât în buncăr de mai multe ori, a recunoscut că a pătruns pe o altă intrare, coborând în structura subterană cu ajutorul unor frânghii printr-un puț de ventilație din apropierea Pieței Kubișhev. Există de fapt două structuri sub piață, inclusiv un sediu de comunicații și apoi un adăpost principal, mai mare, denumit obiectul nr. 2.

El a descris facilitatea ca fiind enormă, dar fără servicii, adăugând că nu părea să fi fost îngrijită sau curățată în mod activ în ultimii ani. Cu toate acestea, a spus el, coborârea în tunelurile subterane conectate la unele dintre cele mai sensibile situri din Samara comportă riscuri.

„Toată lumea știe de existența ei, dar pesemne este încă secretă, este greu de știut unde este limita", a spus el. „Trebuie să planifici cu atenție și să nu fii prins”.

Lucrări de recondiționare

Locația adăposturilor antiaeriene din Rusia și planurile Rusiei de a proteja populația în cazul unui război la scară largă sunt considerate o chestiune de securitate națională, astfel că oficialii locali au răspuns cu prudență întrebărilor jurnaliștilor.

„În regiunea Samara, ca urmare a instrucțiunilor președintelui rus, se desfășoară lucrări la scară largă în legătură cu structurile protecției civile pentru a pune în aplicare măsuri de protejare a populației. Înainte de finalizarea lor, comentariile cu privire la această categorie de structuri sunt premature”, a declarat un reprezentant local al agenției federale pentru gestionarea proprietății de stat, potrivit 63.ru.

La sfârșitul anului trecut, Moscow Times relata că actuali și foști oficiali ruși au confirmat faptul că au loc modernizări la ordinul guvernului de la Moscova.

În regiunea Samara, o licitație de 3,8 milioane de ruble (38.000 de lire sterline) pentru lucrări de impermeabilizare a unui adăpost antiatomic din regiunea Samara era înregistrată în noiembrie, potrivit raportului.