Putin contestă cifrele economiștilor occidentali: 'Situația din economie este mult mai bună decât ceea ce au prevăzut adversarii noștri, chiar și noi'

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a apreciat situația din economia țării ca fiind stabilă, informează TASS, transmite Rador.

Președintele rus a subliniat că rezultatele obținute au fost mai bune nu numai decât previziunile adversarilor Rusiei, ci și decât așteptările conducerii ruse.

"Situația din economie este stabilă; în plus, este mult mai bună decât ceea ce au prevăzut adversarii noștri, chiar și noi" - a spus Vladimir Putin, răspunzând la întrebările jurnalistului Pavel Zarubin într-un interviu acordat postului de televiziune "Rossia-1" pentru programul "Moscova. Kremlin. Putin".

„În general, situația noastră nu este doar stabilă, ci cred că este destul de satisfăcătoare" - a adăugat Putin.

Liderul rus a subliniat că, în Rusia, unul dintre principalii indicatori macroeconomici - șomajul - se află la un minim istoric.

"Inflația este mai mică decât cea estimată și, important, are o tendință de scădere. Consider că, la finalul primului trimestru al acestui an, se poate apropia de 5%, față de 11,9, în prezent. Și acesta este un indicator foarte important pentru a putea asigura un nivel de trai decent pentru oameni și a asigura veniturile reale" - a spus președintele Rusiei. În plus, potrivit afirmaţiilor acestuia, producția industrială, agricultura, construcțiile în Rusia sunt, de asemenea, în creștere.