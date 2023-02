Raed Arafat atenționează populația să nu asculte de falșii profeți care anunță cutremure (video)

Șeful DSU, Raed Arafat, a recomandat populației, marți, într-o conferință de presă, după cutremurul de 5,7 grade Richter din Gorj, să nu creadă persoanele care susțin că pot prezice cutremure.

„Apar povești în jurul unui cutremur, e normal pentru că lumea e speriată și vrea mai multe date. Din dorința că vrem să știm cât mai mult, intrăm pe cât mai multe site-uri, Facebook, diferite zone de informare sau dezinformare și începem să citim și tindem să credem ce se scrie acolo pentru că este o perioadă în care suntem îngrijorarți, acest lucru este normal, iarăși.

Rugămintea noastră este să intrați să verificați informațiile și de pe site-urile oficiale, vedeți ce scrie IGSU, inspectoratele județene pentru situații de urgență, DSU, Guvernul, toate au informații de folos pentru dumneavoastră.

Multe persoană o să apară și au apărut deja, am avut o situația și la Constanța, care să prezică că urmează alte cutremure, că fiți atenți, că mâine, poimâine. Vă rog foarte mult, gândiți-vă să zicem înțelept. Cel care poate să prezică un cutremur înseamnă că a ajuns la un nivel care este mult mai presus decât știința și decât orice. Până acum a prezice in cutremur nu s-a adeverit, decât dacă cineva a nimerit-o să zicem. Eu am zic că atunci când vom vedea pe cineva că primește premiul Nobel pentru că poate să prezică un cutremur, înseamnă că are dreptate”, a declarat Arafat.