Raed Arafat, lămuriri pe tema ordonanţei militare: 'E foarte important acest lucru'

Reducerea deplasărilor este obligatorie în timpul nopții, între orele 22.00 și 6.00, în timp ce în timpul zilei, între 6.00 și 22.00 este vorba de o recomandare, dar care trebuie tratată ca o obligație, a declarat la Marius Tucă Show Raed Arafat, secretar de stat în MAI și membru GCS.

"Recomandările care există în timpul zilei sunt să reduceţi deplasarea la maxim. Plimbarea cu animalele de companie, urgenţe medicale achiziţie de alimente; între orele 06.00 - 22.00 este obligatoriu să ieşi numai pentru aceste activităţi. De la 22.00 la 06.00 e obligatoriu, de la 06.00 - 22.00 e recomandare. Lumea să o trateze ca şi cum ar fi obligaţie. E foarte important acest lucru", a spus Arafat, potrivit Mediafax.

Arafat spune că luni cei care merg la servici nu vor avea probleme, însă după ora 22.00 vor trebui sa aibe document de la locul de muncă.

De la ora 22.00 oamenii trebuia sa aiba la ei adeverința de la munca, acesta fiind unul din cele cinci motive pentru care o persoană se poate afla afară din casă. Arafat spune că oamenii pot fi opriți de Poliţie, Poliția locala, dar şi de Jandarmerie.

Declarația pe proprie răspundere trebuie sa conțină destinația și domiciliul. „Sunt masuri foare necesare care se impun acum. În viitor poate vor fi măsuri mai aspre”, a spus Arafat.

Seretarul de stat spune că este de evitat ieșirea în grupuri mai mari de 3 persoane, chiar dacă fac parte din aceeași familie, iar ieșirea cu animalul de companie trebuie făcută în jurul casei, până la 500 de metri.

Raed Arafat apreciază că vîrful infectărilor va avea loc „undeva in luna aprilie” dar că nu poate ști cât va persista acest varf. „Exista analize in acest sens. In aprilie va fi la un moment dat un varf. Se fac modelari, însă nu vreau sa ma pronunț. Depinde de foarte multe aspect acest lucru. Oamenii sa faca tot posibilul sa nu mai plece afara pe perioada sarbatorilor”.