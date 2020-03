Raed Arafat, reacţie la DRAFT-ul cu propunerea de interzicere a deplasărilor: 'Iresponsabiliateta persoanei care a facut acest proiect public este una evidentă'

Raed Arafat reacţionează la documentul care circulă în mediul online cu privire la o propunere de interzicere a deplasărilor, cu unele excepţii.

Un document al Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României,privind restricţionarea deplasărilor în afara domiciliului, datat 20 martie, a fost lansat vineri în spaţiul public, Grupul de Comunicare Strategică precizând că este vorba despre un document de lucru, aflat în analiză, neaprobat, iar măsurile conţinute în document nu au aplicabilitate imediată. Grupul de Comunicare Strategică anunţă că a fost sesizat DIICOT pentru infracţiunea de divulgare fără drept a unor informaţii care nu sunt destinate publicităţii.

CONSULAȚI AICI DOCUMENTUL

"Referitor la documentul care a fost publicat pe whatsapp, si in diferite medii online si de mass media, in care se prevad masuri suplimentare de izolare. Acest document este unul destinat analizei grupului de lucru tehnico-stiintific din cadrul Comitetului National pentru Situatii Speciale (CNSSU) de Urgenta. Grupul are membri din mai multe domenii dar mai ales din domeniul medical, epidemiologic si de boli infectioase. Decizia finala asupra masurile se ia la nivelul CNSSU in urma prezentarii discutilor din cadrul grupului tehnic. Astfel, este posibil ca unele mesuri sa fie luate, amanate sau respinse.

Oricum, Romania nu se afla in situatia altor tari cu un numar foarte mare de cazuri pana in acest moment, iar masurile pe care le propunem sunt masuri care au in continuare caracter preventiv si care sa limiteze raspandirea cat mai mult posibil asa cum este recomandat si de catre mai multe organizatii internationale.

Cert este ca si in domeniul stiintific-medical exista mai multe pareri care trebuie luate in considerare cand facem astfel de analize.

Deciziile nu pot apartine unei singure persoane si trebuie discutate si puse pe masa specialistilor chiar daca la final se iau decizii care nu sunt aprobate in unanimitate.

De aceea, rog populatia sa nu ia in considerare nimic din ce se publica in spatiul public pana nu este adoptat si explicat de autoritati. Proiectul raspandit recent este doar un proiect care nu este adoptat si care cu siguranta poate suferi inca multe modificari.

Din pacate iresponsabiliateta persoanei care a facut acest proiect public cand acesta este inca pe masa discutiilor este una evidenta, inducand populatia in eroare si panica fara rost si impiedicand un proces de consultare sa fie finalizat coect si in liniste.

Pe de alta parte chiar daca acest proiect este adoptat in urmatoarea perioada, total sau partial, vor fi luate toate masurile necesare pentru a sprijini populatia in perioada aplicarii prevederilor", scrie Arafat pe Facebook.