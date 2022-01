Rafael Nadal declară că o calificare în finala de la Melbourne poate fi mai mare decât un titlu de Grand Slam

Spaniolul Rafael Nadal, numărul 5 ATP, a opinat că victoria din semifinalele turneului Australian Open, contra italianului Matteo Berrettini, are o importanţă mai mare decât oricare din cele 20 de titluri de Grand Slam din palmaresul său, transmite EFE, citat de Agerpres.

Nadal l-a învins pe Berrettini (7 ATP) cu 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 şi s-a calificat în a şasea lui finală la Melbourne, singurul său titlu la Australian Open datând din 2009.''Pentru mine este un succes deosebit, poate mai mare decât orice titlu de Grand Slam pentru cât de neaşteptat este totul şi prin câte am trecut în aceste ultime luni. Viaţa îţi oferă uneori astfel de oportunităţi. Mă bucur din plin şi tribuna mă susţine necondiţionat'', a declarat campionul spaniol după meci. Nadal ar putea deveni primul jucător in istorie care ajunge la 21 de titluri de Grand Slam.Spaniolul a admis că pauza de şase luni, cauzată de accidentarea de la piciorul stâng, îl împiedică să menţin un ritm constant pe parcursul unei meci de durată. După două seturi magistrale contra italianului, Nadal a dat dovadă de lipsă de prospeţime şi a pierdut setul trei: ''Sunt de puţin timp pe teren, obosesc din punct de vedere fizic şi nu am putut să menţin intensitatea din primele două seturi. Încă nu sunt obişnuit cu acest ritm. Sunt mulţi ani de experienţă şi aici, după nouă partide câştigate, revin iuţeala mentală şi automatismele. Am jucat la un nivel foarte ridicat la început, cu o adrenalină foarte mare şi m-am deplasat foarte bine''.În finala de duminică, Nadal îl va înfrunta pe Daniil Medvedev, pe care îl conduce cu 3-1 la duelurile directe, dar rusul a câştigat ultimul meci cu 3-6, 7-6 (4), 6-3, în 2020, în semifinalele Turneului Campionilor.''Joc pentru titlul de Grand Slam. Nu ştiu dacă va fi ultimul. Acum puţin timp părea că nu voi avea altă oportunitate. Înţeleg că există tema aceasta cine este cel mai bun jucător din istorie, dar dacă voi câştiga nu înseamnă că voi fi eu. Pentru mine ar fi foarte frumos şi important, dar nu cred că îmi va schimba viaţa. Dacă voi câştiga, voi fi fericit, dar viaţa va continua'', a declarat Nadal, făcând aluzie la faptul că ar putea deveni primul jucător cu 21 de titluri de Grand Slam.