Raiffeisen Bank International intenţionează vrea să dividende după ce profitul a depăşit estimările

Grupul bancar austriac Raiffeisen Bank International AG (RBI) a raportat vineri un profit trimestrial peste aşteptări şi intenţionează să plătească dividende pentru 2020 de 0,48 euro pe acţiune, anunţând că reducerea costurilor a compensat parţial impactul pandemiei de coronavirus (Covid-19) asupra veniturilor, transmite Reuters,potrivit Agerpres.

În decembrie, Banca Centrală Europeană (BCE) a decis să lase creditorii din zona euro să îşi recompenseze acţionarii cu o parte din profiturile cumulate din 2019/2020, autorizându-le să plătească dividende sau să răscumpere acţiuni dacă dispun de suficiente fonduri proprii, relaxând interdicţia plăţii dividendelor impusă în primul val al pandemiei.

Cu toate acestea, BCE a subliniat că băncile trebuie să dea dovadă de prudenţă şi să îşi păstreze capitalul având în vedere că volumul creditelor neplătite ar putea ajunge la 1.400 miliarde de euro. Potrivit regulilor comunicate de BCE, băncile din zona euro ar trebui să păstreze dividendele şi răscumpărările de acţiuni la mai puţin de 15% din profiturile cumulate pentru 2019 şi 2020 sau 0,2% din capitalul lor de nivel 1, în funcţie de care din cei doi indicatori este mai mic.Raiffeisen, care are o prezenţă importantă în Europa Centrală şi de Est, a anunţat că va propune distribuirea dividendelor la Adunarea Generală din 22 aprilie şi ar putea lua în considerare un dividend suplimentar după ridicarea restricţiilor BCE.Profitul consolidat în trimestrul patru din 2020 s-a situat la 205 milioane de euro, depăşind cu mult estimările analiştilor.Costurile mai scăzute şi îmbunătăţirea ratei creditelor neperformante au ajutat la compensarea impactul pandemiei asupra veniturilor, care s-au situat sub previziunile analiştilor.Profitul consolidat al Raiffeisen Bank International s-a situat la 804 milioane de euro în 2020, în scădere cu 34,5% faţă de 1,227 miliarde de euro în 2019.Venitul operaţional al grupul bancar austriac a scăzut cu 5,1% anul trecut, la 5,195 miliarde de euro, de la 5,475 miliarde de euro în 2019, în timp ce cheltuielile administrative generale s-au redus cu 4,7%, la 2,949 miliarde de euro, de la 3,093 miliarde de euro în 2019.Raiffeisen Bank are peste 20 de ani de activitate pe piaţa bancara din România şi peste 2,1 milioane de clienţi, persoane fizice şi juridice. Raiffeisen Bank administrează cel mai mare portofoliu de carduri de credit active din Romania - 530.000, iar numărul de carduri de debit active a trecut de 2 milioane. Banca are peste 4.900 de angajaţi, 340 de agenţii în toată ţara, 750 de ATM-uri, 362 de maşini multifuncţionale (MFM-uri) şi o reţea de peste 23.500 de POS-uri.