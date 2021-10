Raluca Prună descrie rolul lui Florin Cîțu în NEGOCIERILE pentru Guvernul Ciucă: Un loser în delir, lăsat în pace în mod dubios

Programul de guvernare şi lista miniştrilor din Cabinetul Nicolae Ciucă vor fi depuse, sâmbătă, la Parlament.

Cabinetul și negocierile nasc deja agitație în USR. Raluca Prună, fost ministru al Justiției, îl atacă dur pe șeful PNL, Florin Cîțu.

"Deja vu. Un fel de Dragnea și Grindeanu/Dancila. Care e rolul lui Citu in povestea asta cu formarea guvernului? Niciunul, un loser in delir lăsat in pace in mod dubios de întâi statatori consiliați de etern atârnători. Păcat ca in porcăria asta e atras gen. in rezerva Ciucă. Care e pus intr-o situație extrem de inconfortabila. Nu îmi dau seama care o fi planul Președintelui sa îl umilească și pe Ciucă. Am înțeles cu USR, a devenit o obsesie clinica. Planul pare a fi dadaist, cu desfășurare as we go. Păziți-va singuri, vaccinați-va, aveți grija de voi. Statul e eșuat, chiar capturat de Citu&co, iar salvarea este individuală", scrie Raluca Prună pe Facebook.