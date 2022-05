Rapperul Eminem, formaţia Duran Duran şi Dolly Parton se numără printre muzicienii ce vor fi introduşi în Rock & Roll Hall of Fame

Rapperul Eminem, formaţia new wave din anii '80 Duran Duran şi legenda muzicii country Dolly Parton se numără printre muzicienii care vor fi introduşi în acest an în Rock & Roll Hall of Fame, conform unui anunţ făcut miercuri de organizatori, transmite Reuters.

De asemenea, la ceremonia ce va avea loc în luna noiembrie la Los Angeles vor mai fi invitaţi în Rock & Roll Hall of Fame şi rocker-iţa Pat Benatar, duo-ul pop Eurythmics şi soliştii Lionel Richie şi Carly Simon.

După anunţarea nominalizărilor în luna februarie, Dolly Parton a anunţat că nu vrea să participe pentru că simte că nu merită această onoare pentru că nu scos încă niciun album rock-and-roll. Solista country în vârstă de 76 de ani şi-a schimbat însă decizia şi a anunţat publica în luna aprilie că va accepta cu bucurie această onoare dacă va fi aleasă. Înaintea ei au mai existat cazuri de solişti country introduşi în Rock & Roll Hall of Fame, precum Hank Williams sau Johnny Cash, potrivit Agerpres.ro.

Eminem, 49 de ani, a produs numeroase controverse la începutul anilor 2000 când s-a lansat cu piese rap despre violuri şi crime. În pofida criticilor, Eminem a contribuit substanţial la popularizarea muzicii hip-hop iar în luna februarie a cântat chiar în pauza Super Bowl.

Cei cinci membri ai formaţiei Duran Duran au devenit populari cu hituri precum "Rio" sau "Girls on Film" care aveau videoclipuri difuzate frecvent de MTV.

Eurythmics, un duo britanic format din Annie Lennox şi Dave Stewart, a cunoscut succesul de asemenea în anii '80 cu piese precum "Sweet Dreams" ce se bazau puternic pe sonorităţile electro obţinute prin sintetizatoare.

Pat Benatar, 69 de ani, a dominat clasamentele muzicale cu hituri precum "Heartbreaker" şi "Hit Me with Your Best Shot" tot în anii '80. Cântăreaţa Carly Simon, 76 de ani, este cunoscută pentru piese precum "You're So Vain" sau "Anticipation" ce au fost lansate în anii '70.

Lionel Richie, 72 de ani, a cunoscut succesul în cariera de solist la sfârşitul anilor '70 şi începutul anilor '80 cu piese precum "Hello" sau "Dancing on the Ceiling".

Artiştii primiţi în Rock & Roll Hall of Fame sunt aleşi în urma voturilor exprimate de peste 1.000 de artişti, istorici ai muzicii şi membri ai industriei muzicale, precum şi fani ai muzicii care îşi pot susţine artiştii preferaţi prin voturi exprimate online pe site-ul Muzeului Rock & Roll Hall of Fame din Cleveland.