Rareș Bogdan, ipoteză EXPLOZIVĂ: Acesta este marele PLAN al lui Liviu Dragnea

Jurnalistul Rareș Bogdan susține că marele plan al lui Liviu Dragnea și al PSD este să pună cu botul pe labe toate instituțiile din justiție, scopul final fiind libertatea șefului PSD, dar și a apropiaților acestuia.

”Dacă lupta PSD împotriva Laurei Kovesi a fost grea, războiul cu procurorul general al României va fi ca armata la Infanterie: foarte grea. Spre deosebire de fosta șefă a DNA, mai tânără, mai furtunoasă, mai inflexibilă, mai radicală, Augustin Lazăr poate deveni cel mai urât coșmar - nu degeaba spuneau latinii că „experientia docet”. După dezvăluirile făcute la ora 15 de procurorul general, ministrul Justiției ar trebui să demisioneze. Lazăr nu doar că a arătat unei țări întregi că Tudorel Toader e un ipocrit. Asta știam. Dar a furnizat proba! Ministrul i-a imputat protocolul semnat în 2016 cu SRI și i-a arătat pisica - evaluarea activității, a se citi „Lazăre, te paște revocarea”. Asta deși era la curent cu conținutul protocolului, stadiul discuțiilor, justificarea lor, și nu a avut nicio obiecție. Cel puțin așa rezultă din documentele prezentate de procurorul general.

Toader nu va demisiona, căci este un pion esențial în planul monstruos de acaparare a țării și și-a negociat pielea cu precizie științifică. Fără mâna sa lungă, cu care șterpelește șuruburile fundației statului, planul demantelării României cu scopul transferării pe persoană fizică nu are nicio șansă.

Acum mai bine de 2 ani și jumătate, când au fost angajați să salveze pielea lui Dragnea, consultanții au întrebat: care e planul? Au primit un răspuns format dintr-un cuvânt: libertatea. Așa că au pus pe birou o hartă a instituțiilor, au înfipt stegulețe și au făcut două liste: una a redutelor care puteau fi cucerite cu o singură baionetă, în urma alegerilor parlamentare, și una a redutelor care necesitau propriile planuri.

În scurt timp, strategii au realizat că au subevaluat un factor important: reacția publică. Deci au fixat alt obiectiv, care odată atins asigura libertatea fără număr a liderului maxim: câștigarea tuturor alegerilor. Dacă doriți, au propus înființarea unui soi de institut „Ana Aslan” care să netezească trecutul lui Dragnea indiferent de profunzimea ridurilor. Cu ce arme? Salarii și pensii luate pe credite externe, o lege electorală devastatoare, capturarea instituțiilor democratice.

De ce este câștigarea tuturor alegerilor vitală pentru Dragnea? Deoarece reprezintă centura de siguranță: se asigură că actele normative pe care le dinamitează majoritatea parlamentară doar pentru liniștea șefului PSD nu mai pot fi întoarse. Singurele piedici, singurele instituții care puteau transforma ideile politice ale PSD în cadavre, au fost eliminate. Experiența anului 2012 a fost utilă, deci Curtea Constituțională și Avocatul Poporului sunt ținute în șah pentru adevărate lovituri contra statului de drept. Li se permit mici „scăpări”, pentru credibilizare, pentru a amăgi vigilența UE și SUA.

A urmat fidelizarea teritoriului cu pensii speciale și investiții politice pe care Curtea de Conturi nu le va mai deranja, căci a fost capturată. A urmat asigurarea complicității câtorva miniștri cheie, care nu vor sifona nimic sub sancțiunea pierderii libertății. Apoi a pornit asaltul final asupra instituțiilor care pot, prin natura atribuțiilor, aduce la lumină adversarul principal al lui Dragnea: adevărul.

DNA, SRI, Parchetul General, Președinția României. Cu complicitatea CCR, Kovesi a căzut. Planul a fost tras la indigo pentru Lazăr, care însă este o piesă mult mai solidă. În paralel se lucrează pe șantierul transformării președintelui într-un pion irelevant, care nu va ajunge niciodată pe ultima linie pentru a deveni regină, și se pregătește SRI. Sincer, îmi este greu să-mi imaginez ce-i vor imputa lui Hellvig, care a învățat și el din trecut și știe că din combinațiile politice ieși cu picioarele în față.

Mai sunt doar câteva insule, le numeri pe degetele unei singure mâini. Am lăsat la urmă mass-media „ostilă” – jurnaliștii care nu abandonează misiunea, care nu sărută inelul lui Dragnea. Ne-ar fi foarte ușor să o facem, dar ne-am trezi în fiecare zi striviți sub greutatea conștiinței. Cumva, pe drumul acesta, am conștientizat că nu luptăm să-l înfundăm pe Dragnea, ci să ne salvăm țara. De Dragnea va avea grijă Justiția. De el și de alții. Vor plăti toți cei care și-au înfundat România în buzunare, au retezat șansa oamenilor frumoși să fie fericiți și i-au alungat sau i-au împins în depresie. Lupta încă nu s-a terminat. Ce anticorpi mai are România să nu ia drumul Turciei? Viitorul se întâmplă chiar acum.”, scrie Rareș Bogdan, pe pagina personală de Facebook.