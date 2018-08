Rareș Bogdan: PSD a făcut sondaj, după mitingul din Piața Victoriei. Partidul se PRĂBUȘEȘTE

Jurnalistul Rareș Bogdan susține că declarația lui Liviu Dragnea prin care arată că s-a încercat asasinarea sa este o fumigenă prin care încearcă să schimbe temele de discuție, asta pentru că un sondaj intern comandat de PSD, după mitingul din Piața Victoriei arară că partidul de prăbușește.

”NU ȚINE! Nu ne oprim! #continuam

Sunteti buni, chiar foarte buni, dar nu picam toti in plasa voastra! Partial ati reusit sa mutati atentia publica, chiar si eu, si noi la “Jocuri de Putere” am intrat in cursa voastra. Insa am realizat rapid ce vreti sa acoperiti. V-ati speriat rau, foarte rau, din cauza domnului Gazea - prea aproape de Ayatolah, acelasi judet, acelasi oras, profil ce se apropia mai degraba de profilul votantului PSDragnea. Putea fi domnul Gazea si la mitingul PSD, insa a ales libertatea mitingului oamenilor frumosi si liberi. Rezultatul i-a agravat starea de sanatate si asa precara si a urcat in lumea celor buni si mai ales drepti. Pentru ca si Domnia Sa a fost la fel!

V-au prevenit focus grupurile si sondajul facut prin metoda CATI pe 2.450 de subiecti ca situația e albastră, ca violentele Jandarmeriei impotriva romanilor vă afectează grav si pe voi. Vi s-a spus ca va prabusiti pur si simplu in perceptia publica si in masuratori. Si atunci, fara sa fi avut intentia asta - e saptamana in care orice parinte normal la cap, inaintea nuntii copilului său, are cu totul alte preocupari - Consultantii v-au scos la bataie!

Partidul fierbe. Societatea fierbe. Eu, invitatii mei, Realitatea Tv si multi altii NU se opreau cu cererile multiple de aflare a adevarului. Perfecta lovitura pentru 12 ore! Perfecta! Mizati pe inteligenta simpatizantilor anti-PSD si mai ales pe spiritul lor ludic, pe aciditatea si umorul lor, apanaj al inteligentei, si le-ati dat munitie la greu cu aberatia cu cei 4 criminali cazati in cel mai notoriu hotel al acestei tari (!!!!) Aparent demență, cretinism, real insa un calcul exact si perfid. Nu tine, insa! Gata! Continuam! Opriti-va cu glumitele si mitocareala, deoarece pe ei si pe votantii lor nu ii afecteaza deloc. Hai, la treaba, sa cerem in continuare “VINOVATII pentru Mineriada Jandarmeriei”! Victimele brutalitatii jandarmilor si milioanele de romani socati ne solicita sa nu intram in cursa lor! 12 ore ne-au deturnat atentia, ne-au mutat Agenda, sa nu ii lasam sa isi rada in barba! Astia sunt atat de cretini incat nici macar sa copieze nu sunt in stare. Le-a placut momentul 15 iulie 2015 in Turcia lui Erdogan si au incercat ceva similiar. A ieșit un “balci de Videle”, o lovitura de stat cu copilasi in pampersi si batrani simpatici, o incercare de asasinare (!!!!) cu personaje tip Louis de Funnes si un Fetulah Gulen fara turban si cu imaginea periculos exploatata a strainului, bogat, ungur si evreu, George Soros! Ca sa va dati seama cat de prosti si primari isi considera electoratul, grupul tinta! Se folosesc de idei preconcepute si modele desuete.

Va propun sa ne oprim. Nu din ras. Asta nu o sa poata sa ne ia nimeni. Sa ne oprim din a aloca prea mult din energia noastra unui tip care e mai mult ticalos si pervers decat nebun. Un taranus smecheras care isi inchipuie ca intreaga tara tocmai a parasit carciuma sa de la sosea din Teleorman. Imaginea tarii in afara nu ii mai intereseaza demult. Ne vedem la 21.00 Live. VREM VINOVATII pentru represiunea unui miting civilizat! Victimele fara vina cer sa se faca lumina!”, scrie Rareș Bogdan, pe pagina personală de Facebook.