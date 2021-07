Rareș Bogdan, despre anunțul lui Iulian Dumitrescu: Are o influență în zona sudică și dobrogeană. Cântărește foarte mult

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a comentat, joi seara, la Antena 3, alăturarea lui Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova, echipei lui Florin Cîțu.

"Are o influență în zona sudică și dobrogeană. Conduce unul dintre cele mai puternice Consilii Județene. Filiala Prahova are nu am puțin de șase parlamentari. Are un număr mare de delegați la Congresul din luna septembrie. Acest anunț al lui Iulian Dumitrescu cântărește foarte mult.

Ilie Bolojan e un om foarte respectat. Nu e nici lângă Ludovic Orban. A fost primul care a părăsit echipa Orban.

Tot mai mulți oameni s-au alăturat lui Florin Cîțu. Nu consider că am câștigat. Trebuie să convingem prin guvernare.

Nu s-a discutat despre acest lucru, ca Ludovic Orban să nu mai fie președintele Camerei Deputaților. Vrem si convingem pe liberali că cea mai bună soluție este această tabără reformistă", a spus Rareș Bogdan.