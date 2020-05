Rareş Bogdan, răspuns pentru cei care vor să meargă la ţară în această perioadă: 'Se poate merge să muncești pământul'

Europarlamentarul Rareş Bogdan, prim-vicepreşedintel PNL, afirmă că este asaltat cu întrebări de la persoanele care doresc să se deplaseze către locurile unde deţin terenuri agricole. Acesta le transmite tuturor celor care au proprietăţi la ţară că se pot deplasa fără probleme pentru a cultiva pământul.

"Am sute de mesaje în privat în care sunt rugat să mă interesez daca se poate merge la țară pentru a lucra pământul doar cu certificat de producător și document de proprietate. Am lămurit problema. Se poate merge la țară să muncești pământul fără niciun certificat. Dacă are cineva casă la țară cu un pic ce pământ și vrea să pună răsaduri de roșii sau mai știu eu ce, sau să plivească buruienile, o poate face liniștit. În declarația care trebuie completată se bifează căsuța referitoare la “realizarea de activități agricole”, cadrele MAI sunt instruite în acest sens. Am fost informat că nici document de proprietate nu este necesar. Nu există limită de kilometri. 20, 50, unde are omul loc. Sigur, buna-credință se prezumă. Să nu încălcăm legea!", scrie Rareş Bogdan pe Facebook.