RĂZBOI în interiorul PSD: Niculae Bădălău a RĂBUFNIT și face PRAF un ministru și un primar social-democrat

Ministru al Economiei și lider al PSD Giurgiu, Niculae Bădălău, are o ieșire dură la adresa primarului PSD din Mihăilești, Giurgiu, dar și la adresa mai vechiului său rival, Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor. Bădălău susține că Mihăilești este oraș doar cu numele, pentru că, de fapt, ar fi la nivelul de dezvoltare al unei comune și nicio scenetă pe șantiere nu va ajuta orașul. Bădălău face referire la momentul în care Răzvan Cuc a rupt, în direct la TV, contracul pentru centura orașului Mihăilești.

”Giurgiu nu este despre Bădălău, este despre giurgiveni. Cine nu înțelege asta nu are ce căuta în adminsitrația locală!

Mereu am considerat că administrația publică locală trebuie să fie despre comunitățile locale și despre oameni. În acest sens am acționat și când am fost prefect, și de când sunt parlamentar, și de când sunt ministru. Există însă oameni care cred că administrația locală ține de partide și abia apoi de oameni. Acești oameni greșesc și eu nu mai sunt dispus să îi tolerez, pentru că românii așteaptă de la noi, cei care ocupăm funcții de responsabilitate să fim decenți și competenți. Decența și competența nu par să se înscrie în atributele care-l caracterizează pe fostul președinte PSD Mihăilești, care este, cel mai important, primarul localității. Dacă era preocupat măcar pe jumătate de Mihăilești pe cât este preocupat de jocurile interne ale PSD, localitatea era departe. Dar nu este cazul.

Echipa PSD Giurgiu a fost și este preocupată cu adevărat de tot ceea ce înseamnă dezvoltarea localităților din județ, fie că ne referim la apă, drumuri, canalizare, iluminat public. Pentru tot ceea ce înseamnă dezvoltare, echipa social-democrată a pus umărul la treabă și a atras bani din diverse surse: de la consiliul județean, de la Guvern, din fonduri europene. Lobby-ul constant, demersurile procedurale active ale echipei social-democrate giurgivene la nivel central au determinat prioritizarea investiţională a Ministerului Dezvoltării Regionale faţă de judeţului Giurgiu, care a atras cele mai mari fonduri din țară prin PNDL. Doar în prima etapă a PNDL, judeţului Giurgiu i-au fost alocaţi 600 de milioane de lei pentru 124 de investiţii, iar pe PNDL II avem 750 de milioane de lei pentru aproape 190 de obiective. Giurgiu a beneficiat, astfel, ca urmare a eforturilor mele și ale întregii echipe, în cea de-a doua etapă a Programului Naţional de Dezvoltare Locală de cea mai mare sumă alocată în ţară şi mulţumim autorităţilor centrale pentru acest lucru!

Primarii și nu numai, au venit lângă noi tocmai fiindcă am venit în fața giurgiuvenilor cu oameni care fac dovada că își onorează angajamentele, cu o echipă serioasă, care muncește în sprijinul cetățenilor, pentru creșterea calității vieții giurgiuvenilor. Consider, în continuare, că este nevoie de muncă și solidaritate, astfel încât să fie reduse disparitățile între comunități, să fie sprijinite comunele care vin din urmă, pentru a ajunge la nivelul localităților mai dezvoltate.

Vrem să avem un județ cu mai multe viteze sau vrem să avem un județ pe cât posibil dezvoltat omogen? Vrem să avem un județ în care vorbim în presa locală despre comunitățile locale sau vrem să vorbim despre partide și deciziile lor? Pentru că pe noi poate ne pasionează politica, dar pe oameni cred că îi pasionează mai mult starea localităților în care trăiesc.

Mihăileștiul este oraș pe acte, dar comună în fapt, și nicio scenetă politică cu rupere de contracte în fața camerelor de luat vederei nu o să facă, concret, traiul mai bun în Mihăilești. Deci, facem teatru sau facem administrație? Din două, una.

Din nefericire, orașul Mihăilești a rămas în urmă din punct de vedere al dezvoltării: drumurile sunt prăfuite și pline de gropi, nu există trotuare, serviciile de apă și canal sunt disponibile doar în centrul orașului, și așa mai departe. În ciuda discuțiile purtate, primarul nu a vrut sau poate nu a înțeles ceea ce era de făcut. Oricare din aceste variante nu este bună.

În urma discuțiilor cu cetățenii, care văd cum se dezvoltă localitățile învecinate cum ar fi Ghimpați, Buturugeni, unde sunt primari competenți și muncitori, cetățenii au tras multiple semnale de alarmă privind subdezvoltarea orașului Mihăilești și incompetența primarului Mihai Dobre. Totodată, la baza deciziei luate de către membrii Comitetului Executiv Judeţean al PSD Giurgiu, referitoare la dizolvarea organizaţiei PSD Mihăileşti, a stat și analiza rezultatelor alegerilor europarlamentare întreprinsă în cadrul forurilor statutare. Decizia de dizolvare a organizației s-a bucurat de susținere totală în rândul membrilor Comitetului Executiv Judeţean al PSD Giurgiu, din care fac parte toți primarii PSD, membrii prezenți votând UNANIM în favoarea acestei hotărâri. Oare era mai bine să ignorăm semnalele primite de cetățeni, de dragul politicii? Sau este mai bine să facem politica cetățenilor și a comunităților locale.

Decalajul actual, în Mihăilești și peste tot, poate fi redus doar de o echipă capabilă, care știe să atragă fonduri europene și guvernamentale, care cunoaște programele și măsurile de finanțare, care știe să elaboreze proiecte și care are susținerea social-democraților pentru a le realiza și mai ales, care este apropiată de oameni. Din aceste motive, echipa social-democrată a considerat că este nevoie, în fruntea organizației PSD Mihăilești, de un om competent, cum este Constantin Tudose, care are toată susţinerea mea, toată susţinerea parlamentarilor și a aleşilor locali giurgiuveni.

Nu am fost niciodată omul jocurilor politice. E clar că alții din PSD Giurgiu sunt mult mai pricepuți ca mine la asta. Unii sunt atât de buni încât au reușit să devină miniștri chiar fără sprijinul organizației. Dar în acest caz, din punct de vedere politic, lucrurile sunt foarte simple: domnul Constantin Tudose este noul Președinte al Organizației PSD Mihăilești și atât consilierii social-democrați cât și primarul PSD, trebuie să respecte noul hotărârea și noul președinte în exercițiu al organizației locale PSD Mihăilești.

Am convingerea că, în viitor, echipa social-democrată condusă de Constantin Tudose va putea să dezvolte orașul Mihăilești, să înceapă să îl așeze pe harta localităților moderne din județul Giurgiu.

În lipsa demisiei, dizolvarea organizaţiei PSD a oraşului Mihăileşti a fost singura soluție, în condițiile anterior menționate. Reiterez faptul că toți membrii PSD Giurgiu au considerat măsura dizolvării organizației PSD Mihăilești corectă, acesta fiind și considerentul pe care au votat unanim în favoarea acesteia. De ce nu am văzut o demisie, vă poate răspunde persoana în cauză. Este dreptul său să considere că a făcut Mihăileștiul boboc, mai important este ce cred locuitorii din Mihăilești.

Referitor la Ordonanţa de Urgenţă 55, mă bucur că Mihai Dobre îmi recunoaște meritele privind “banii care au venit către localităţile din judeţ prin Ministerul Dezvoltării şi câte şi mai câte”. Nu cunosc prieteniile sale cu ceilalți primari, nu fac obiectul interesului meu. Înțeleg că dânsul consideră că, la momentul respectiv a fost meritul lui că primarii au trecut de la PNL la PSD, de parcă aceștia nu puteau gândi și nu puteau lua o decizie – fiecare în parte. Era nevoie să le spună formatorul de opinii, Dobre Mihai ce să facă. Sunt convins că primarii care au ales să vină în PSD la acel moment, sunt de acord cu afirmațiile mele.

În altă ordine de idei, scopul meu în calitate de Președinte al PSD Giurgiu, respectiv obiectivele membrilor organizației social-democrate sunt să dezvoltăm județul Giurgiu. Ești om de echipă și vrei să muncești, ești binevenit în PSD Giurgiu. Nu ești, pleci pe drumul tău. Sunt un om al dialogului, am fost întotdeauna disponibil pentru fiecare primar sau membru al PSD Giurgiu. Din păcate însă, există deputați în organizația PSD Giurgiu pe care nu i-am mai văzut pe la partid din momentul în care și-au luat funcțiile în primire. Prin urmare, confruntările de idei de care amintește Mihai Dobre, nu aveau cum să apară, pentru că nu despre idei vorbesc ei, ci despre răfuieli politice. Or, eu am lucruri mai bune de făcut decât să mă răfuiesc.

Urez succes echipei PSD Mihăilești și-i asigur de tot sprijinul meu!”, scrie Niculae Bădălău.