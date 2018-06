RĂZBOI TOTAL - Dragnea, LOVITURĂ DURĂ pentru Victor Ponta. A fost exclus din două comisii: 'Răzbunarea e arma prostului'

Fostul premier Victor Ponta afirmă că astăzi a fost sancționat de liderul Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, după patru mandate de deputat, fiind exclus din Comisia de Afaceri Europene și din Comisia de Politică Externă. „Răzbunarea e arma prostului”, exclamă Ponta, după lovitura încasată

„Azi am fost sanctionat de catre Presedintele Camerei Deputatilor ( Dl Liviu Dragnea) / dupa 4 mandate de deputat ( plus ministru si Premier) am fost exclus din Comisia de Afaceri Europene si din Comisia de Politica Externa .

Am ajuns astfel la Comisia de Abuzuri si o sa ma ocup sa arat toate abuzurile comise de Puterea actuala - colegii mei de la #ProRomania au fost toti exilati la Comisia pentru Drepturile Omului - o sa isi faca datoria foarte bine si acolo!

Razbunarea este arma prostului( ajuns la Putere)/ dar #ProRomania o sa lupte in continuare cu si mai multa indarjire”, scrie Ponta pe Facebook.