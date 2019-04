RĂZBOI total în Libia. Forțele mareșalului Haftar au bombardat capitala. Explozii puternice în Tripoli și victime printre civili (VIDEO-FOTO)

Cel puţin doi civili au fost ucişi marţi seara, iar opt au fost răniţi, într-un atac cu rachete asupra capitalei Tripoli, ţinta ofensivei declanşate pe 4 aprilie de mareşalul Khalifa Haftar, potrivit informaţiilor furnizate de serviciul de urgenţă libian, citate de Reuters şi AFP citate de agerpres.

Cel puţin 7 explozii puternice au zguduit centrul oraşului, conform reporterilor AFP.



Este pentru prima oară când este atins centrul capitalei.



Tirurile nu au fost revendicate.



Potrivit informaţiilor furnizate de martori, coloane de fum se ridicau deasupra cartierului Abou Slim din sudul capitalei.



Cel puţin 174 de persoane au fost ucise şi 758 au fost rănite, inclusiv civili, de la lansarea, pe 4 aprilie, a unei ofensive a Armatei Naţionale Libiene (ANL), condusă de mareşalul Haftar, pentru a cuceri Tripoli, potrivit unui bilanţ al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) dat publicităţii marţi.

The sudden escalation tonight has led Libya TV to broadcasting live more or less non stop. #Libya #Tripoli ليبيا

Citizens taken to Martyr Square to protest the attacks. Betw 3-8 killed. >20 wounded, 5 seriously

The last min's: pic.twitter.com/Dh3PL5e7Vo