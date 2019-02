Răzvan Cuc promite: 'Loturile 3 şi 4 ale autostrăzii Lugoj-Deva vor fi date în folosinţă până în luna august a acestui an'

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat joi, la Deva, că loturile 3 şi 4 ale autostrăzii Lugoj-Deva vor fi date în folosinţă până în luna august a acestui an, lucrările fiind realizate în proporţie de 93% şi, respectiv, 95%, potrivit agerpres.ro.

Ministrul Transporturilor a efectuat, joi, o vizită pe şantierul autostrăzii Lugoj-Deva şi a discutat cu constructorii, iar antreprenorul care lucrează pe lotul 4 a dat asigurări că va finaliza lucrările înainte de luna august, iar cel de pe lotul 3 a indicat luna iunie.

"Lotul 4 are un progres de 95%. Acolo a fost o problemă la acel versant (în zona localităţii Şoimuş, n.r.) care trebuia consolidat. (...) Lotul 3 are un progres fizic de 93%. Am oprit pe anumite puncte pe care le ştiam că au fost sensibile - să spunem aşa, unde a fost o cedare de terasament şi nişte decopertări la anumite poziţii kilometrice. Am vrut să văd dacă s-au remediat. S-au remediat. În cazul în care constatăm că vor fi probleme de calitate, domnul director Neaga (directorul CNAIR, n.r.) va aplica o clauză prin care va prelungi garanţia, astfel încât să ne asigurăm că constructorul va remedia, dacă vor apărea anumite probleme", a spus ministrul Transporturilor.

El a menţionat că este interesat ca firmele care lucrează la tronsoanele de autostradă să aibă un produs de calitate, mai ales că antreprenorii nu şi-au respectat termenele de finalizare.

"Mă interesează ca aceste firme, care încasează sume foarte mari, să facă lucrări de calitate, pentru că, în ceea ce privesc termenele, m-am convins. Nu s-au ţinut niciunul de promisiune, dar, acum, nemaiavând lilieci, nemaiavând ploi şi alte intemperii, să ducă la bun sfârşit aceşti kilometri pe care şi i-au asumat, în cursul acestui an", a arătat Răzvan Cuc.

În ceea ce priveşte lotul 2, ministrul a menţionat că acolo trebuie construite două ecoducte pentru animale mari, deşi localnicii din zona respectivă au spus că nu au mai văzut urşi de foarte mulţi ani.

"Iubesc şi protejez mediul şi încurajez oamenii să facă lucrul acesta. Dar mă uit la lotul 2 pe Lugoj-Deva. În 2017 am dat în circulaţie 15 kilometri, mai sunt 2 secţiuni, E şi D. Secţiunea D este terminată, dar nu poate fi dată în trafic, secţiunea E trebuie să o relicităm pentru că trebuie să construim ecoducte pentru mamifere mari, care costă 180 de milioane de euro. Valoarea tronsonului lotul 2, în integralitate, în prima fază, era de 100 de milioane (de euro, n.r.). Ori noi relicităm o bucată care costă 180 de milioane de euro", a mai spus ministrul Transporturilor.