Cozmin Gușă, critic la adresa liberalilor după discursul președintelui la Consiliul Național al PNL: 'Klaus Iohannis i-a salvat'

Cozmin Guşă a declarat la Realizatea Tv că discursul pe care l-a avut Klaus Iohannis la Consiliul Naţional al PNL este exact ce aşteptau românii revoltaţi. Consultantul politic a mai punctat că adunarea PNL a fost una slabă, salvată doar de prezenţa preşedintelui.

„În mod evident, Klaus Iohannis de azi este ceva mult mai apropiat de aceşti români revoltaţi, ei au această cauză a dereglării simţului civic, adică ei resimt că au viziuni sumbre asupra viitorului imediat. Românii de azi, din cauza indivizilor grupaţi în jurul lui Dragnea, nu mai au confort civic. Noi oricum nu avem o opoziţie agregată care să îi mulţumească pe români. Aveau nevoie de cineva cu autoritate pe care să o perceapă şi această autoritate era la Iohannis. Ei se înscriu într-un soi de activism în favoarea altora, gen Dacian Cioloş", a spus Cozmin Guşă.

Totodată, acesta a mai punctat că Dacian Cioloş este un fals aliat al lui Iohannis, iar Tăriceanu este de fapt, un contracandidat mult mai periculos pentru Iohannis, prin jocurile pe care le poate face în interiorul PNL. Mai mult, acesta ar fi de fapt motivul pentu care preşedintele ar fi participat la reuniunea liberalilor:

"Klaus Iohannis, cu atitudinea pe care a avut-o azi, şi Cioloş, pentru că el este princpalul aliat fals al lui Iohannis, sigur, e dreptul lui Cioloş să facă asta, dar pe lângă acest contracandidat intern de anul viitor, Klaus Iohannis a înţeles că el pe partea dreaptă, prin conjuncturile sale, mai are un contracandidat mult mai periculos, şi anume Tăriceanu. Iar Tăriceanu îl poate afecta prin poziţionarea la jocurile interne ale PNL. Iohannis înţelegând acest fapt, a participat la această mega adunare, cam slabă, ce e drept, ca doar Klaus Iohannis i-a salvat, căci nu am văzut radiorgrafie a guvernării PSD, gafe, să vedem care sunt condiţiile rectificării bugetare. Nu am auzit nimic. În afară de prezenţa lui Klaus Iohannis reloaded, că asta am văzut, un Klaus Iohannis reloaded. Daca Iohannis doreşte să potoloeasca avântul ăsta din Psdragnea, toate ţoapele toapele care vin să ne dea lecţii, asta e atitudinea pe care trebuie sa o aibă", a mai subliniat Guşă.